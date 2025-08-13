AUDIO. Plahotniuc, primul mesaj după ce Grecia i-a admis cererea de extrădare: Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne

Vlad Plahotniuc a publicat pe conturile sale de pe rețelele de socializare un nou mesaj, de această dată audio, în care anunță că avocații săi „depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea în Republica Moldova” și că după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, care a admis extrădarea, „mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău”.

„Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, eu voi prezenta poziția mea pe diverse subiecte prin alte postări și, periodic, voi da răspuns la alte chestiuni și întrebări care vă interesează”, a spus Plahotniuc.

El a mai accentuat că ași dorește revenirea în R. Moldova din două motive – să se disculpe în fața instanțelor moldovenești și să revină în politică.

„Dincolo de dorința de a mă disculpa în instanțele moldovenești, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică. Asta pentru ca să funcționeze eficient statul, pentru ca din nou să lucreze economia, să se simtă liberi oamenii, să fie ordine și bunăstare în societate și în țară. A venit timpul pentru schimbări calitative în Moldova. Orice s-ar spune despre mine, însă chiar și oponenții mei recunosc că eu am capacitatea de organizare eficientă a guvernării. Dar la acest subiect vom reveni în timpul apropiat”, a adăugat Plahotniuc.

Plahotniuc a mai spus că, înainte de reținerea în Grecia, urma să dea un interviu video.

„Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se cunoștea deja în unele cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care să mă expun pe multe teme, după care urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost înaintate. Însă din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită și eu, deocamdată, am rămas blocat la Atena”, a mai spus Plahotniuc.