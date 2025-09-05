AUR din Republica Moldova și-a lansat Organizația de Femei: „Vrem o Moldovă unită cu România”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a constituit oficial Organizația de Femei, o structură destinată implicării active a femeilor în viața politică, promovării egalității de gen și reprezentării lor în toate raioanele. Noua organizație își propune să fie o voce puternică în sprijinul idealului național – Reîntregirea Republicii Moldova cu România, văzută ca unica soluție reală pentru integrarea deplină și rapidă în Uniunea Europeană.

În cadrul adunării de constituire, Lucia Spoială a fost aleasă președintă a Organizației de Femei, Hainițchi Tatiana – vicepreședintă, iar Andriana Roșca – secretară.

„Preiau această funcție cu responsabilitate și cu încredere. Femeile din Republica Moldova știu că viitorul copiilor și nepoților noștri depinde de deciziile pe care le luăm astăzi. Vom construi o rețea puternică de reprezentante în toate raioanele și ne vom implica în proiecte concrete pentru comunități. Cred în forța femeilor de a schimba societatea și sunt convinsă că împărtășim același obiectiv: integrarea în UE prin Unire cu Țara”, a declarat Lucia Spoială, aleasă președintă a Organizației de Femei AUR din Republica Moldova.

Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, prezent la eveniment, a subliniat importanța acestei structuri și a transmis un mesaj puternic și mobilizator:

„AUR din Republica Moldova devine mai puternic. Prin crearea Organizației de Femei, punem la temelia luptei noastre o forță pe care istoria a dovedit-o mereu – forța femeilor românce. Vă mulțumesc pentru curaj, pentru implicare și pentru dragostea de Țară. În fiecare sat, în fiecare oraș, femeile sunt cele care țin familia unită, păstrează tradiția vie și dau sens noțiunii de comunitate. În bătălia pentru Reîntregirea Republicii Moldova cu România, voi, femeile din AUR, veți fi în prima linie. Veți duce mesajul nostru în case, în școli, în piețe și în suflete. Împreună vom construi nu doar un partid mai puternic, ci o națiune reîntregită, demnă și liberă. Știu că ne vom ridica la înălțimea acestui ideal, pentru că avem de partea noastră cea mai mare forță a neamului – femeile. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți aici și acum, alături de AUR din Republica Moldova”.

Printre obiectivele Organizației de Femei se numără:

– Crearea unei rețele de reprezentante în toate raioanele;

– Programe de sprijin pentru femeile din mediul rural;

– Campanii de informare despre beneficiile Unirii cu România;

– Proiecte pentru familie, copii și siguranța femeilor;

– Susținerea femeilor care vor să își deschidă afaceri;

– Colaborarea cu organizațiile și asociațiile de femei din cadrul partidelor politice din România, pentru schimb de experiență și pentru a începe Unirea prin împărtășirea de idei și proiecte comune, care ulterior să fie puse în practică.

– Identificarea și susținerea unui număr cât mai mare de femei pentru funcțiile de primar și consilieri locali la următoarele alegeri locale.

Organizația de Femei AUR din Republica Moldova face apel către toate femeile care cred în dreptate, în valorile naționale și în Unirea cu România să se implice activ în viața socială și politică.

„Îndemn toate femeile să fim active! Haideți să vorbim cu colegii noștri de serviciu, cu rudele noastre, cu cei plecați în diaspora, cu toți cei cu care comunicăm mai des. Să fim vocea puternică a mamelor, fiicelor, bunicilor, care spun cu demnitate: Vrem o Moldovă unită cu România, vrem un viitor sigur pentru copiii noștri. Ne vrem soții acasă, dar nu la muncă peste hotare.” a conchis Lucia Spoială.