„Miracol electoral”: Guvernul a ajuns să facă „donații” – microbuzul, publicat de Buzu, care a scandalizat societatea

Ministrul Muncii a mers într-un sat din sudul țării și a prezentat un microbuz, cumpărat din bugetul statului pentru copiii care vor merge la grădiniță. Pe vehicul a fost scris cu litere mari că este „donat de Guvern”, ceea ce a scandalizat societatea. „Păcat, Guvernul nu face donații, din banii contribuabililor. Aș vrea să cred că a fost o gafă”, a comentat Olesea Stamate.

„Vești bune pentru micii locuitori ai satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. De astăzi, copiii vor ajunge la grădiniță mai ușor, mai sigur și cu zâmbetul pe buze — datorită unui microbuz oferit de Guvernul Republicii Moldova”, a scris cu semne de exclamare ministrul Protecției Sociale, Alecei Buzu și chiar a publica fotografii cu microbuzul.

Pe acesta este scris, cu litere mari „donație din partea Guvernului”.