„Cine va fi premier, dacă PAS obține majoritate?” Sturza: „Băieții ăștia care fac Tiktok-uri seară de seară”

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a spus, în glumă, că dacă PAS va obține majoritatea parlamentară, următorul prim-ministru al Republicii Moldova ar putea fi cineva din „băieții ăștia care fac TikTok-uri seară de seară”.

„În cazul în care PAS va guverna, cine va fi premierul?”

„Sunt mulți. Băieții ăștia care fac Tiktok-uri seară de seară.”

Totodată, acesta a declarat că ar fi bine de investit în tinerii de acasă, care vor să facă politică, „nu să-i căutăm pe cei, care ne vor face campanie electorală de la Paris”.