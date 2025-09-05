Boris Volosatîi, către aleșii locali: „Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova”

Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova.

În declarația sa, Boris Volosatîi a subliniat că bugetele insuficiente și lipsa investițiilor condamnă comunitățile la stagnare și depopulare, iar singura soluție reală este Unirea cu România.

„Dragi primari și consilieri locali, vă vorbesc direct și simplu. Unirea cu România nu înseamnă vorbe, înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova și împlinirea unui ideal al națiunii noastre.”

Liderul partidului a atras atenția asupra situației dramatice din localități:

„Astăzi, bugetul unei primării este insuficient pentru dezvoltarea infrastructurii. Între timp, satele noastre se golesc, săptămânal dispare câte un sat, oamenii pleacă, iar primăriile rămân tot mai sărace și fără oameni.”

Președintele AUR din Republica Moldova a punctat că Unirea aduce resurse concrete pentru comunități:

„Există însă o soluție: Unirea cu România. Comunele noastre vor primi fonduri europene de milioane de euro, așa cum primesc comunele din România. Drumuri asfaltate, grădinițe moderne, apă și canalizare în fiecare casă, salarii mai mari pentru funcționarii primăriilor – toate acestea devin posibile prin Unire.”

Totodată, Boris Volosatîi a evidențiat importanța respectului și a resurselor pentru administrația locală:

„Un primar în România are un salariu de 5–6 ori mai mare decât în Republica Moldova – asta înseamnă respect și resurse reale pentru muncă.”

În încheiere, el a subliniat dimensiunea istorică și practică a proiectului unionist:

„Unirea nu este doar un ideal istoric. Este șansa reală ca oamenii din localitățile noastre să trăiască la fel ca în România și Uniunea Europeană. Haideți să alegem viitorul pentru copiii noștri, nu trecutul care ne-a ținut în sărăcie și izolare. Unirea cu România înseamnă prosperitate și dezvoltare pentru fiecare comunitate din Republica Moldova, înseamnă autonomie locală adevărată!”

Partidul AUR din Republica Moldova reafirmă, prin acest apel, angajamentul său de a sprijini comunitățile locale și de a transforma idealul Unirii într-un proiect de dezvoltare concret, vizibil în fiecare sat și oraș.