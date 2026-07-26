Lucrările la Muzeul Victimelor Deportărilor stagnează din lipsă de bani

Lucrările de reabilitare a Muzeului Victimelor Deportărilor și ale Represiunilor Politice bat pasul pe loc. S-au alocat bani, au fost executate unele lucrări, însă proiectul este departe de final. Reprezentanții Ministerului Culturii susțin că principalul obstacol este lipsa finanțării și dau asigurări că lucrările vor continua. Finalizarea proiectului va mai dura însă câțiva ani.

Decizia de a crea Muzeul Victimelor Deportărilor și ale Represiunilor Politice a fost aprobată în 2010. Lucrările de restaurare a corpului B al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, unde va fi amenajat noul muzeu, au început abia în 2022. Până în 2025 au fost realizate doar primele etape ale proiectului.

„Până la începutul lucrărilor, clădirea era avariată în proporție de 100%. Tavanul era prăbușit, pe unele porțiuni ale acoperișului creșteau tufișuri și copaci, era dezastru. După primele lucrări, în valoare de 18 milioane de lei, s-a instalat acoperișul și s-au consolidat pereții și tavanul”, a declarat fostul director al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Eugen Sava.

Această clădire este un monument istoric de importanță națională și datează de la mijlocul secolului al XIX-lea. Inițial, aici a funcționat o bibliotecă publică. Unul dintre cele mai valoroase spații este beciul clădirii, unde, potrivit proiectului, va fi amenajată o parte a expoziției. Tot aici va fi reconstituită și o celulă de detenție.

În clădire vor fi amenajate biblioteca muzeului, laboratorul de restaurare și birourile muzeografilor. Eugen Sava susține că, pe durata lucrărilor de reabilitare, s-a confruntat cu numeroase piedici din partea fostei conduceri a Ministerului Culturii.

„Ministerul Culturii a început să mă atace, pe mine personal și administrația muzeului, cerând modificări ale proiectului. Bănuiesc că exista intenția de a schimba funcționalitatea acestei clădiri”, a afirmat Eugen Sava.

Contactat telefonic, fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a declarat că se află peste hotare și va comenta situația după revenirea în țară. Până în prezent au fost investiți 18 milioane de lei, iar de aproape un an lucrările stagnează.

„În baza prețurilor din anul 2022, când a fost elaborat proiectul, restaurarea necesita 152 de milioane de lei. Este vorba, de fapt, despre două clădiri. Finanțările vin an de an, iar în acest an urmează să fie executate lucrări în valoare de peste 4 milioane de lei. Întotdeauna există o problemă de ordin financiar atunci când vorbim despre restaurarea monumentelor istorice”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei.

Secretarul de stat a precizat că lucrările vor continua în următorii ani, deoarece fondurile sunt alocate etapizat. Statul nu dispune de resursele necesare pentru a finanța integral, într-o perioadă scurtă, restaurarea unui monument istoric.