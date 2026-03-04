Ultra-bogaţii din Dubai plătesc și 200.000 de dolari pe biletele de avion. Dau o bună parte din avere pentru a fugi de război

„Este timpul să plecăm”: ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, informează AFP.

Între deşert şi mare, acest oraş din Emiratele Arabe Unite atrage numeroşi milionari, seduşi de fiscalitatea sa avantajoasă, securitatea sa şi de autorităţile locale care sunt favorabile antreprenoriatului şi comerţului.

Rachete peste zgârie-nori

Însă atunci când rachetele şi dronele iraniene au început să cadă sâmbătă asupra blocurilor de tip zgârie-nori, unii dintre ei au plătit sume astronomice pentru a-şi asigura o cale de ieşire din Dubai, în contexul în care spaţiul aerian emirian era parţial închis, iar zborurile comerciale extrem de rare.

„Când am văzut focul, ne-am pus: ‘OK, este timpul să plecăm'”, a declarat Evrim, o rezidentă turcă, referindu-se la incendiul izbucnit într-un hotel de lux situat în proximitatea casei sale, pe celebrul arhipelag de insule artificiale The Palm, după prăbuşirea unor fragmente de rachetă.

Soţul ei, Evrim, şi cei doi copii mici ai lor au plătit 200.000 de dolari pentru a zbura cu avionul din sultanatul vecin Oman spre Geneva, unde intenţionează să se mute şi să aştepte încheierea războiului.

Această familie nu mai voia să aştepte, temându-se de o prelungire a conflictului mai ales în cazul intrării în război a Arabiei Saudite, care controlează o mare parte din spaţiul aerian regional.

Pentru a ajunge la Muscat, capitala Omanului, ei au condus timp de şase ore prin deşert.

„Eram foarte îngrijoraţi. Mai ales pentru copii, atunci când ei au auzit zgomotul (interceptărilor de rachete – n.red.), le-a fost foarte frică”, a declarat Evrim.

Avioane private

Emiratele Arabe Unite, ţintite, potrivit autorităţilor, de peste 800 de drone şi 200 de rachete, care au făcut trei morţi până acum, suferă din plin efectul atacurilor Iranului asupra ţărilor din regiunea Golfului Persic, în semn de represalii faţă de campania militară israeliano-americană.

Aeroporturile şi instalaţiile petroliere, centrul economiei sale, se numără printre obiectivele cele mai afectate.

Mai multe guverne străine, inclusiv din Regatul Unit şi Germania, au trimis avioane în Oman pentru a-şi evacua cetăţenii, în timp ce un număr încă redus de curse aeriene comerciale decolează de pe aeroporturile emiriene.

Însă cei mai bogaţi reuşesc să găsească alternative

Glenn Phillips, director de Relaţii Publice pentru Air Charter Service, o companie charter care oferă servicii de avioane private la nivel internaţional, a declarat că „cererea este într-o creştere evidentă”.

„Am organizat deja un număr de zboruri de evacuare, iar altele sunt prevăzute (…), în principal cu plecare din Muscat”, a dezvăluit el pentru AFP.

Ruta spre Oman este cea mai populară, a adăugat Glenn Phillips, însă aglomeraţia de la frontieră necesită o aşteptare de trei sau patru ore.

După părerea lui, preţurile cresc din cauza lipsei de avioane, întrucât multe dintre ele sunt blocate la sol. Iar operatorii de avioane private evită şi ei să zboare din cauza îngrijorărilor legate de siguranţă.

Cererea de maşini private pentru a părăsi Emiratele Arabe Unite a explodat, afirmă Mike D’Souza, coordonator de operaţiuni la compania Indus Chauffeur din Dubai, potrivit căruia clientela sa este compusă în principal din occidentali bogaţi.

Mulţi dintre ei se deplasează în Arabia Saudită, unde aeroporturile încă funcţionează, chiar dacă obţinerea vizei de acces în acest regat poate reprezenta o adevărată provocare.

Fuga, mai dificilă pentru cei obișnuiți

Pentru cei cu venituri mai modeste, fuga din Dubai este însă deosebit de dificilă.

Un expatriat britanic, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a declarat că i-a fost extrem de greu să găsească o cursă comercială cu plecare din Muscat pentru el însuşi, soţia lui însărcinată şi fiul lor în vârstă de trei ani.

„Preţurile sunt extrem de ridicate şi locurile disponibile se ocupă rapid, chiar în timp ce încerci să faci rezervarea”, a explicat el.

Au reuşit într-un final să se îmbarce într-un avion care se deplasa spre oraşul indian Hyderabad, de unde vor zbura spre Thailanda.

„Deşi fiul meu nu înţelege prea bine ceea ce se întâmplă, el este în mod clar afectat, iar soţia mea este şi ea îngrijorată. Acestea fiind spuse, noi iubim profund Dubaiul, pe care îl considerăm casa noastră”, a declarat acelaşi expatriat britanic.

„Intenţionăm să ne întoarcem acolo după ce se va naşte bebeluşul nostru şi după ce situaţia se va calma”, a continuat el, recunoscând însă că nu ştie când se va întâmpla acest lucru.