Unde-i miliardul de la Aeroportul Chisinău? Auditul intern lichidat pentru ca milioanele să „zboare” fără control

Revenirea Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) în gestiunea statului, în martie 2023, a fost prezentată cetățenilor ca o victorie a legalității. Însă, la scurt timp după preluarea controlului, noua administrație condusă de Sergiu Spoială a demarat o manevră administrativă care ridică semne de întrebare majore: lichidarea totală a Serviciului de Audit Intern.

„Lupul paznic la oi”: Argumentul oficial al administrării

În cadrul emisiunii „Rezoomat” din 24 februarie 2026, Sergiu Spoială a încercat să justifice această decizie radicală prin prisma eficienței economice. Acesta a declarat că decizia a fost luată la „nivel înalt”, de către Consiliul de Administrație și Agenția Proprietății Publice (APP).

Argumentul principal invocat de Spoială este obligativitatea legală a întreprinderilor de stat de a contracta un audit extern anual. În viziunea conducerii, existența unei echipe interne de auditori ar fi devenit redundantă, deși rolul auditului intern este tocmai acela de a preveni fraudele și neregulile în timp real, înainte ca banii publici să fie cheltuiți defectuos.

Declarația de avere a Olesei Samson confirmă încetarea contractului de muncă pe 05.05.2025, în urma procesului de „optimizare”.

Epurarea profesioniștilor: „Cei care știu prea multe, pleacă”

Dincolo de discursul oficial, realitatea din spatele zidurilor Aeroportului este una marcată de litigii și acuzații de abuz. Auditorii care aveau misiunea de a supraveghea legalitatea tranzacțiilor nu au plecat de bunăvoie, ci au fost eliminați prin decizii administrative care acum sunt contestate în instanță.

Două figuri cheie ale fostului Serviciu Audit Intern au decis să nu tacă:

Veronica Carteră: A înregistrat la Judecătoria Chișinău, pe 15 iulie 2025, dosarul nr. 2-15298/2025 prin care cere anularea actelor prin care a fost eliberată din funcție. Olesea Samson: Contractul ei de muncă cu AIC a fost încetat forțat în mai 2025.

Această „curățenie” generală ridică o suspiciune rezonabilă: a fost lichidarea auditului o măsură de economisire sau o strategie de a lăsa procesul de achiziții fără o supraveghere internă riguroasă?.

Legendă recomandată: Lupta în instanță – Documentul oficial al Judecătoriei Chișinău care atestă procesul intentat de Veronica Carteră împotriva Aeroportului.

Paradoxul „oamenilor buni”: Cazul Irina Marșalov

În timp ce auditorii de rând au fost trimiși în șomaj sau în instanță, soarta fostei șefe a Serviciului Audit Intern, Irina Marșalov, a fost surprinzător de diferită. Deși serviciul său a dispărut, Marșalov nu a părăsit instituția. Aceasta a fost transferată strategic pe o poziție care, la prima vedere, nu are nicio legătură cu expertiza sa financiară: Șef Serviciu Întreținere Sanitară.

Cu toate acestea, „sanitizarea” ei profesională pare a fi doar una de fațadă. Documentele de achiziții arată că Marșalov a rămas o prezență constantă în grupurile de lucru care decid soarta contractelor de milioane, ridicând întrebări despre prețul tăcerii sale în privința licitațiilor din perioada ianuarie-februarie 2024.

Mânuțele” Administratorului – Cercul de încredere și umbra lui Șor

Odată cu eliminarea controlului intern prin lichidarea Serviciului de Audit, la vârful Aeroportului Internațional Chișinău s-a cristalizat un grup restrâns de decizie. În folclorul intern al instituției, acest grup este guvernat de proverbul: „Capul meu, mânuțele consilierilor mei”, o metaforă care descrie perfect modul în care administratorul Sergiu Spoială își exercită puterea prin intermediul unor executori de maximă încredere.

Victor Calancea: Podul de legătură cu era „Avia Invest”

Cel mai controversat personaj din acest cerc este, fără îndoială, Victor Calancea. Deși Aeroportul a fost prezentat ca fiind „curățat” de influența grupului Șor, Calancea reprezintă o continuitate izbitoare.

Trecutul politic: În plină glorie a regimului precedent, pe 12 iulie 2018, Victor Calancea figura ca donator oficial al Partidului Politic „Șor”, contribuind la bugetul formațiunii cu suma de 50.000 MDL .

În plină glorie a regimului precedent, pe 12 iulie 2018, Victor Calancea figura ca donator oficial al Partidului Politic „Șor”, contribuind la bugetul formațiunii cu suma de . Expertiza de „holding”: Înainte de preluarea AIC de către stat, acesta a deținut funcția strategică de Contabil Șef la Avia Invest SRL, compania concesionară controlată de holdingul Șor.

Înainte de preluarea AIC de către stat, acesta a deținut funcția strategică de Contabil Șef la Avia Invest SRL, compania concesionară controlată de holdingul Șor. Ascensiunea sub stat: În loc să fie vizat de procesul de „de-șorizare”, Calancea a fost menținut și promovat. În prezent, el ocupă funcția de Contabil Șef Adjunct la AIC și este considerat „omul comod” pentru interesele noii conduceri și ale Agenției Proprietății Publice (APP).

Dovada loialității politice – Registrul donațiilor Partidului „Șor” din 2018, unde Victor Calancea apare cu o contribuție de 50.000 de lei.

Monopolul asupra achizițiilor: Andrei Oală și Lilia Fetescu

Dacă Victor Calancea gestionează ingineria financiară din umbră, „mecanica” semnăturilor pe contractele de achiziții este asigurată de alți doi piloni ai sistemului: Andrei Oală și Lilia Fetescu.

Andrei Oală (Secretarul Perpetuu): Oală este figura constantă în toate deciziile de atribuire a contractelor de achiziții publice. Documentele din februarie 2024 și decembrie 2025 îl confirmă în rolul strategic de Secretar al grupului de lucru, poziție din care filtrează și documentează toate fluxurile de bani către furnizori.

Oală este figura constantă în toate deciziile de atribuire a contractelor de achiziții publice. Documentele din februarie 2024 și decembrie 2025 îl confirmă în rolul strategic de Secretar al grupului de lucru, poziție din care filtrează și documentează toate fluxurile de bani către furnizori. Lilia Fetescu: Colega a lui Spoială Sergiu din Metodistă de la Facultatea de Drept trecută Sefă Serviciul Personal la Aeroportului. Numirea survine după instalarea lui Sergiu Spoială la conducerea Aeroportului, în februarie 2024. Potrivit datelor publice, acesta are studii și activitate profesională în același mediu al Facultății de Drept și al Baroului asociat „Facultatea de Drept”.

.

„Mânuțele” puterii – Schema consilierilor de încredere ai administratorului AIC: Andrei Oală, Victor Calancea și Lilia Fetescu.

Rotativa Președinților: Licitația spațiilor comerciale

Investigația jurnalistică indică o instabilitate suspectă la nivelul conducerii comisiilor de licitație exact în perioada în care se decidea soarta spațiilor comerciale din Aeroport (ianuarie-februarie 2024). Într-o singură lună, s-au perindat trei președinți de comisie:

Ecaterina Ștefan (19.01.2024 – 24.01.2024). Ivan Cecan (29.01.2024 – 16.02.2024). Victor Calancea (numit pe 19.02.2024).

Numirea lui Calancea ca Președinte al Comisiei coincide milimetric cu numirea lui Sergiu Spoială în funcția de Director Interimar al Aeroportului. Această sincronizare sugerează o strategie deliberată de a pune controlul licitațiilor pe mâna unui „om comod”, cu o vastă experiență în gestionarea activelor fostului concesionar.

Cazul Serghei Burduh – Rebeliunea unui „Insider”- Șeful Departamentului Operațiuni Sol

Dacă lichidarea auditului intern a fost prima etapă a strategiei de opacizare, apariția unui conflict juridic deschis cu un membru activ al comisiilor de achiziții reprezintă fisura majoră în „monolitul” administrativ creat de Sergiu Spoială. Cazul lui Serghei Burduh nu este doar un simplu litigiu de muncă, ci o acțiune care lovește direct în legalitatea actelor semnate la nivelul cel mai înalt al Aeroportului Internațional Chișinău.

De la „om de bază” la inamic în instanță

Serghei Burduh nu a fost un simplu angajat, ci o prezență constantă în „camera mașinilor” financiare a Aeroportului. Documentele de atribuire a contractelor de achiziții publice îl plasează pe Burduh ca membru activ în grupurile de lucru în momente-cheie:

Februarie 2024: Apare pe lista grupului de lucru nr. 10, alături de Victor Calancea și sub semnătura lui Sergiu Spoială.

Apare pe lista grupului de lucru nr. 10, alături de Victor Calancea și sub semnătura lui Sergiu Spoială. Decembrie 2025: Figurează în continuare ca membru în grupul de lucru nr. 145/D, responsabil de deciziile privind banii publici în plin proces de „modernizare”.

Cu toate acestea, la doar câteva săptămâni după ultima sa prezență documentată în grupul de achiziții, Burduh trece de partea cealaltă a baricadei.

Dovada rupturii – Informația despre dosarul nr. 2-601/2026, înregistrat la Judecătoria Chișinău, unde Serghei Burduh atacă instituția pe care a servit-o din interior.

Obiectul discordiei: Anularea actelor și contractelor

Pe data de 16 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău a fost înregistrat dosarul prin care Serghei Burduh solicită „acțiuni privind anularea actelor, contractelor” emise de Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”.

Spre deosebire de procesele colegelor sale de la audit, Veronica Carteră și Olesea Samson, acțiunea lui Burduh are o miză mult mai periculoasă pentru administrație. Fiind un insider care a participat direct la procesul de evaluare și atribuire a contractelor, solicitarea sa de anulare a unor acte oficiale sugerează că acesta a identificat nereguli procedurale sau presiuni exercitate asupra grupului de lucru.

Tăcerea administratorului și „shout-out”-ul eșuat

În declarațiile publice, Sergiu Spoială a evitat să menționeze tensiunile cu membrii comisiilor de achiziții, preferând să vorbească despre „munca în echipă” care ar fi generat profitul record. Totuși, transcriptul emisiunii din 24 februarie 2026 arată că, deși o parte din personal a fost „reangajată”, alții au fost „disponibilizați”, lăsând să se înțeleagă că loialitatea față de management a fost criteriul principal de menținere în funcție.

Cazul Burduh este simptomatic pentru modul în care sunt tratați angajații care refuză să devină „mânuțele” administrative ale grupului de control. Întrebarea care rămâne pe buzele tuturor în Aeroport este: ce contract de milioane a refuzat Serghei Burduh să valideze în decembrie 2025, transformându-se peste noapte dintr-un coleg „comod” într-un reclamant periculos?.

Labirintul Cifrelor – Unde s-au evaporat 990 de milioane de lei?

În timp ce administrația Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) defilează în platourile de televiziune cu promisiuni de modernizare europeană, cifrele contabile care se scurg din interiorul instituției descriu o realitate financiară mult mai sumbră și greu de justificat. Investigația noastră a scos la iveală o discrepanță uriașă între investițiile vizibile în terminal și sumele colosale care au părăsit conturile întreprinderii sub eticheta de „mentenanță”.

Triangularea banilor: Trei cifre, nicio logică

Versiunea de „PR” (August 2025): Publicația Logos Press anunța investiții de 700 de milioane de lei din fonduri proprii pentru extinderea terminalului.

Pentru a înțelege amploarea haosului financiar, trebuie să comparăm trei declarații oficiale care pur și simplu nu se aliniază:

Versiunea „Spoială” (Februarie 2026): În fața presei, directorul AIC declară că prima etapă a reconstrucției va costa între 175 și 180 de milioane de RON (echivalentul a aproximativ 700-720 milioane MDL).

Versiunea Contabilă televizată Show public, fără probe financiar-contabile (Martie 2023 – Septembrie 2025): Datele expuse în cadrul emisiunii „Economia Reală” indică faptul că AIC a cheltuit deja suma astronomică de 990.000.000 lei (fără TVA) pentru „mijloace fixe și mentenanța acestora”.

Factura de un miliard – Cifrele prezentate la Vocea Basarabiei arată că aproape un miliard de lei s-au dus pe mentenanță în primii doi ani de gestiune statală.

Paradoxul confortului: Investiții record, pasageri pe podea

Cea mai gravă întrebare care planează asupra managementului condus de Sergiu Spoială este legată de destinația reală a celor 990 de milioane de lei. Directorul aeroportului a recunoscut public că, într-o perioadă lungă de tranziție, pasagerii au fost nevoiți să îndure condiții umilitoare, unii fiind obligați să stea direct pe podea din cauza lipsei scaunelor în terminal.

Cum este posibil ca o întreprindere care a cheltuit aproape un miliard de lei pentru „mentenanță și mijloace fixe” să nu poată asigura mobilierul de bază pentru călători?. Spoială scuză această situație prin „procedurile legale de achiziție” care ar dura mult, însă aceleași proceduri, gestionate de grupul de lucru condus de Victor Calancea, par să funcționeze brici atunci când vine vorba de cheltuieli mai puțin vizibile pentru public.

[INSERAȚI AICI: image_f51b86.png] Legendă recomandată: Titluri de presă vs. Realitate – Anunțul bombastic al investițiilor de 700 de milioane, în timp ce cheltuielile reale depășeau deja acest prag.

Achiziții sub lupă: Mașina de deșeuri de 2 milioane

Un exemplu flagrant al modului în care este bugetat banul public la AIC este intenția de a achiziționa o mașină de sortare a deșeurilor. Deși prețul vehiculat este de 2 milioane de lei, directorul Spoială nu a putut justifica clar dacă această sumă este una corectă sau supraevaluată, limitându-se să declare că echipamentele actuale sunt „din anul în care s-a născut el”.

Această abordare relaxată față de sume cu șase zerouri, corelată cu eliminarea Serviciului de Audit Intern, transformă Aeroportul într-un „gaură neagră” financiară unde controlul public este aproape zero. În timp ce taxa de modernizare de 9€ a fost eliminată, banii sunt acum generați din activități conexe precum catering-ul și alimentarea cu combustibil – domenii unde controlul fluxurilor de numerar este mult mai ușor de manipulat în absența unui auditor intern.

„Sanitizarea” Martorilor – Prețul tăcerii Irinei Marșalov

Dacă soarta auditorilor Veronica Carteră și Olesea Samson a fost una de excludere brutală din sistem, cazul Irinei Marșalov, fosta Șefă a Serviciului Audit Intern, reprezintă anomalia care confirmă regula „omertizării” la nivel înalt. În loc să fie trimisă în șomaj sau în instanță, Marșalov a fost subiectul unui transfer bizar, care pare mai degrabă o metodă de a pune sub obroc un martor incomod decât o reorganizare administrativă.

De la Gestiune Financiară la „Întreținere Sanitară”

Printr-o decizie care sfidează logica profesională, Irina Marșalov a fost mutată din funcția de controlor financiar suprem al Aeroportului în cea de Șef Serviciu Întreținere Sanitară. Trecerea de la auditul milioanelor de euro la supravegherea curățeniei în terminal este prezentată ca o soluție de „menținere până la pensionare”, însă miza reală transpare din documentele comisiilor de achiziție.

Păstrătoarea Secretelor din Licitația „Blestemată”

Investigația noastră indică faptul că Irina Marșalov deține cheia înțelegerii modului în care s-au atribuit spațiile comerciale din Aeroport în perioada critică 19.01.2024 – 20.02.2024. În această fereastră de doar o lună, conducerea comisiilor s-a schimbat de trei ori, însă Marșalov a rămas elementul constant, ocupând funcția de Vicepreședinte al Comisiei de Licitație.

Instabilitate la vârf: Sub președinții Ștefan Ecaterina și Cecan Ivan, comisia a fost într-o rotație continuă.

Sub președinții Ștefan Ecaterina și Cecan Ivan, comisia a fost într-o rotație continuă. Finalizarea sub Calancea: Licitația a fost „stabilizată” exact când Victor Calancea (fostul contabil Avia Invest/Șor) a preluat președinția, coincizând cu instalarea lui Sergiu Spoială ca Director Interimar.

Faptul că Marșalov a fost martoră la toate aceste permutări explică de ce administrația nu și-a permis să o elibereze din funcție, preferând să o „ascundă” într-un departament sanitar, dar păstrându-i semnătura în grupurile de achiziții publice până în decembrie 2025.

Investigația developează un tablou îngrijorător al modului în care este administrat Aeroportul Internațional Chișinău. Sub masca revenirii la stat, instituția a fost „curățată” de mecanismele de control intern (Audit) și populată cu personaje loiale sau „comode” din vechea gardă a concesionarului.

Aeroportul Chișinău rămâne, astfel, o fortăreață a schemelor, unde banul public curge prin „mânuțele” unor consilieri de încredere, în timp ce pasagerii plătesc prețul unui management care a ales să investească în tăcerea martorilor, nu în confortul cetățenilor.

Vezi și Digitalizare de „lux” la Aeroportul Chișinău: 5,2 milioane de lei pentru o pagină web. Administrația pretinde că e un „proiect strategic”