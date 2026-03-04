Politică

BREAKING NEWS! Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc din luna aprilie 2025, iar serviciile moldovenești au încercat să „îi schimbe în locul lui Guțul”

Photo of Timpul.md Timpul.md4 martie 2026
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc din luna aprilie 2025, iar serviciile moldovenești au încercat să „îi schimbe în locul lui Guțul”, a dezvăluit președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a afirmat că admite că cei doi ofițeri, numele cărora le-a prezentat public, au fost trădați de către cineva din Republica Moldova. Renato Usatîi a anunțat că va depune mâine un denunț la Procuratura Generală pe acest caz.

