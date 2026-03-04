BREAKING NEWS! Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc din luna aprilie 2025, iar serviciile moldovenești au încercat să „îi schimbe în locul lui Guțul”

Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc din luna aprilie 2025, iar serviciile moldovenești au încercat să „îi schimbe în locul lui Guțul”, a dezvăluit președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a afirmat că admite că cei doi ofițeri, numele cărora le-a prezentat public, au fost trădați de către cineva din Republica Moldova. Renato Usatîi a anunțat că va depune mâine un denunț la Procuratura Generală pe acest caz.