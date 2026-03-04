Fără încălzire și apă caldă în stânga Nistrului: Șoferii formează cozi la stațiile de alimentare cu gaz

Încălzirea și apa caldă au fost oprite la Tiraspol începând cu ora 14. Totodată, șoferii formează cozi la stațiile de alimentare cu gaz.

Informația a fost confirmată pentru Zona de Securitate de către „Tiraspolteploenergo”, care a declarat că centralele termice au fost oprite temporar.

În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au apărut perturbări critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale către regiunea transnistreană, au precizat așa numitele autorități din Stânga Nistrului

Producerea energiei electrice la MGRES va fi realizată pe bază de cărbune, în volumele necesare consumatorilor. Căldura va fi furnizată instituțiilor medicale, instituțiilor sociale cu ședere permanentă a persoanelor și grădinițelor. De asemenea, va fi menținută livrarea apei calde pentru consumatorii casnici.