Autoritățile cheltuiesc zilnic câte o mie de lei pentru arestul lui Plahotniuc, susține fostul ministru Fadei Nagacevschi

Statul ar fi alocat până acum peste 60 de mii de lei pentru cheltuielile legate de arestul lui Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Cel puțin asta dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că o zi de arest costă cel puțin o mie de lei. Juristul acuză autoritățile că admit cheltuieli nejustificate, din moment ce fostul lider al PDM ar putea fi monitorizat electronic.

Totodată, Nagacevschi atenționează autoritățile de încălcarea standardelor CEDO privind regulile de detenție a unor foști demnitari.

„El (n. r. Vlad Plahotniuc) este din categoria inculpaților „gulerele albe” și există o hotărâre a CEDO cu privire la modul cum trebuie să fie gestionate chestiunile legate de arest pentru asemenea persoane. Am impresia că noi deja suntem cu mari probleme în raport cu CEDO privind detenția lui Plahotniuc. Noi am investit milioane de lei pentru a aduce monitorizarea electronică. Pentru întreținerea lui se cheltuie câte 1000 de lei pentru o zi de arest. Vorbim de „Pantera” (n.r. detașamentul Ministerului Justiției) la portița lui, mâncare. În mod normal îi pui o brățară, îi dai un arest la domiciliu, îi stabilești limitări privind întâlnirile, convorbirile și nu cheltui bani din buget și îi asiguri și lui condiții care să fie conforme standardelor CEDO”, a declarat Fadei Nagacevschi în cadrul unei emisiuni de la postul GRT.

Avocatul a mai adăugat că asemenea situații pot duce inevitabil la un nou caz pierdut la CEDO de către Republica Moldova. Nagacevschi nu exclude că Plahotniuc va avea câștig de cauză la Înalta Curte Europeană fie privind lipsa de motivare pentru prelungirea arestului, fie pentru aplicarea ilegală a mandatului.

Amintim că Vlad Plahotniuc a fost plasat în arest în 25 septembrie, imediat după ce a fost extrădat din Grecia.

ziua.md