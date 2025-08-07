Autoritățile din Grecia au stabilit data la care se va examina cererea de extrădare a lui Vldimir Plahotniuc

Ședința de examinare de către Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc la 13 august 2025, anunță Procuratura Generală.

„Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare.

Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ al cazului asupra opiniei publice.

În urma acestui dialog instituțional, autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare de catre Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare inițiate la data de 24 iulie 2025, va avea loc la 13 august 2025.

Precizăm că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene”, anunță PG.