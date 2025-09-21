Autoritățile din SUA nu mai recomandă vaccinul anti-Covid-19 adulților

Un comitet consultativ important pentru vaccinare din SUA a votat pentru a nu mai recomanda tuturor adulților să primească vaccinul împotriva Covid-19, care până acum a fost aprobat oficial pentru majoritatea americanilor de la pandemie, potrivit BBC.

Comitetul consultativ pentru practici de imunizare (Acip) a votat, cu o majoritate restrânsă, împotriva recomandării prescrierii vaccinului împotriva Covid. În două zile de întâlniri, Acip și-a modificat recomandările privind vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV) și a amânat planurile de vot privind vaccinul împotriva hepatitei B.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privința vaccinurilor, i-a concediat pe toți cei 17 membri ai comitetului în iunie și le-a ales succesorii, stârnind indignare în comunitatea medicală.

Grupul de experți a dezbătut vineri vaccinul împotriva Covid-19, care a fost în ultimii ani o recomandare de rutină, la fel ca vaccinul antigripal anual.

Acip a votat pentru abandonarea sprijinului larg pentru recomandarea vaccinului, inclusiv pentru populațiile cu risc ridicat, cum ar fi persoanele cu vârsta peste 65 de ani. În schimb, a decis că pot lua propriile decizii după ce au discutat cu un profesionist din domeniul medical.

În luna mai, guvernul federal a încetat să mai recomande vaccinurile împotriva Covid-19 pentru femeile însărcinate și copiii sănătoși.

Într-un schimb de replici de vineri, aliatul lui Kennedy, Dr. Robert Malone, a susținut că nu există dovezi că vaccinul Covid a prevenit infecțiile grave.

Dr. Cody Meissner, fost membru al comisiei de vaccinuri a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), a susținut că există date „destul de bine definite” care arată că vaccinul protejează împotriva infecțiilor.