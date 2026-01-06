Olga Bondarciuc, audiată în instanță: Nu eram notara lui Plahotniuc, ci a R. Moldova

În dosarul „Frauda Bancară”, instanța a continuat astăzi audierea martorilor apărării, în lipsa lui Vladimir Plahotniuc. Totodată, omul de afaceri Veaceslav Platon a depus o cerere prin care solicită să fie audiat ca martor în cauza în care este judecat Plahotniuc. Deocamdată, nu este clar dacă acesta ar urma să fie audiat din partea apărării sau a acuzării.

Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să fie escortat din penitenciar în fața instanței, invocând necesitatea de a avea mai mult timp pentru a se pregăti pentru următoarele ședințe de judecată. La ședința de astăzi s-au prezentat doar doi dintre cei trei martori ai apărării citați.

Primul martor audiat a fost Alina Deleanu, fostă angajată a unei companii controlate de Plahotniuc. Aceasta a mai fost audiată anterior în dosar, însă în calitate de martor al acuzării. Deleanu are statut de învinuit într-un alt episod al dosarului „Frauda Bancară”.

„Atunci s-a discutat doar despre activitatea ei ca persoană care îl deservea pe domnul Plahotniuc, nu şi privitor la înregistrările care au fost făcute în registrul notarului Olga Bondarciuc în numele doamnei pe care aţi numit-o”, a declarat procurorul de caz Vitalie Codreanu.

Cel de-al doilea martor audiat a fost Olga Bondarciuc, fost notar, care a ajuns în atenția publică după ce a autentificat mai multe contracte ale unor firme afiliate lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon. În anul 2022, aceasta a rămas fără licența de notar. În prezent, Bondarciuc are statut de învinuit într-un dosar ce vizează fals în acte publice și declarații mincinoase, în cadrul investigației privind frauda bancară.

„În calitate de notară a domnului Plahotniuc, aţi primit vreodată indicaţii? – Nu notara domnului Plahotniuc. Eram notara R. Moldova. Notarului nu i se pot da indicaţii. Notarul îndeplineşte acte notariale la solicitarea persoanelor. Gata. În limitele legii. Altceva nimic”, a spus Olga Bondarciuc.

Identitatea celui de-al treilea martor al apărării nu a fost făcută publică, acesta lipsind de la ședința de judecată.

„Nu ştim motivele din care nu s-a prezentat martorul respectiv. L-am citat deja de două ori şi după cum vedem nu s-a prezentat. Nu mai răspunde la apelurile telefonice. De aceea am şi cerut instanţei aducerea silită al acestuia”, a declarat avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac.

Până în prezent, instanța a audiat 10 dintre cei 27 de martori propuși de apărare, o parte dintre aceștia având statut de învinuit sau inculpat în dosarul „Frauda Bancară”.

Între timp, Veaceslav Platon a depus o cerere prin care solicită să fie audiat în acest dosar prin videoconferință. Platon a fost menționat în declarațiile mai multor martori audiați la solicitarea apărării.

„Nu am analizat-o. Vedem conţinutul ei şi după aia vom veni cu o opinie. Veaceslav Platon este acuzat la fel în unele episoade ce țin de Frauda bancară. Cauza se află în instanță. Până Curtea Constituțională nu s-a expus, noi nu am avut această oportunitate. Dar în contextul acestei cereri și în contextul hotărârii Curții Constituționale vom decide”, a declarat procurorul de caz Vitalie Codreanu.

„Abia acum am primit o copie la cererea acestuia. Este destul de voluminoasă. Are vreo 200 şi ceva de pagini. O să facem cunoştinţă şi vom veni cu poziţia ulterior”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13. Acesta a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce s-a sustras timp de șase ani de la urmărirea penală. Oligarhul este vizat în dosarele „Frauda Bancară”, „Metalferos”, „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte” și „Sacoșa”, în care este bănuit de coruperea fostului președinte Igor Dodon.