Cercetarea judecătorească în dosarul lui Ciochină, la final. Urmează pledoariile

Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final. Vineri, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile.

La ședința de marți, Nicanor Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, fostul primar și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul procesului și a justificat absența de la ședința precedentă prin probleme de sănătate.

Totodată, învinuitul a refuzat să fie audiat, invocând că ambii săi avocați contractați sunt absenți. La ședință a fost prezent doar avocatul din oficiu. „Nu sunt obligat să demonstrez nevinovăția”, a declarat Nicanor Ciochină.

Fostul primar de Boldurești este acuzat că, în februarie 2024, a accidentat mortal cu mașina un băiat de 14 ani din localitate și ar fi fugit de la locul faptei. Ulterior, acesta ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii.

