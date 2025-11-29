Averea premierului Munteanu: Investiții de milioane de dolari și 15 conturi bancare în cinci state

Premierul Alexandru Munteanu și-a publicat declarația de avere și interese personale pentru anul 2024, un document în care apar venituri de sute de mii de dolari din investiții, salarii și depuneri bancare obținute în patru țări, precum și un portofoliu financiar ce depășește 1,1 milioane de dolari. Șeful Executivului declară proprietăți în Moldova, Uniunea Europeană și Ucraina, 15 conturi bancare deschise în cinci state, precum și participații în companii evaluate la milioane de euro.

În declarația pentru 2024, Alexandru Munteanu raportează venituri diverse, obținute atât din activitatea profesională, cât și din investiții peste hotare. Premierul indică un salariu ridicat în Ucraina, o depunere financiară în SUA, precum și profit reinvestit dintr-o companie din România.

Cea mai mare parte a veniturilor declarate pentru anul trecut provine însă din investiții. Potrivit documentului, șeful Guvernului a obținut în 2024 câștiguri totale de peste 246 de mii de dolari, din instrumente financiare și alte operațiuni investiționale.

Trei terenuri și trei imobile în Moldova și străinătate

La categoria bunuri imobile, premierul declară trei proprietăți în trei state diferite:

Un apartament de 70,5 m², dobândit prin donație în 2020, evaluat inițial la 384.842 MDL, dar care are astăzi o valoare de piață estimată la 1.442.637 de lei.

Un apartament de 136 m², achiziționat în 2023, în valoare de 677.000 de euro.

O casă de locuit de 470 m², cumpărată în Ucraina în 2007, cu o valoare declarată de 2.853.200 de hrivne ucrainene.

În plus, Munteanu declară două terenuri agricole dobândite în 2022, cu suprafețe de câte 0,06 ha, evaluate la 13.754 și 26.806 de lei. Valoarea actuală de piață a acestor terenuri s-a dublat în urma creșterilor din sectorul agricol.

14 conturi bancare în cinci state

Premierul declară că deține 15 conturi bancare sau echivalente ale acestora, deschise în Moldova, România, Ucraina, Italia și SUA.

Moldova: peste 35.665 de euro și aproximativ 20 de mii de lei, repartizați între două bănci.

România: mai multe conturi care adună peste 55.000 de euro și 2.730 de lei românești.

Ucraina: aproape 130.000 și 3.150 de hrivne.

Italia: un cont cu 2.000 de euro.

Statele Unite: un cont cu 4.300 de dolari.

Premierul nu a raportat dobânzi sau dividende aferente acestor conturi bancare.

Investiții de peste 1,1 milioane de dolari

Alexandru Munteanu declară un portofoliu financiar consistent, constituit în principal în Statele Unite:

98.762 de dolari– titluri de stat americane (U.S. Treasury).

219.089 de dolari – obligațiuni și instrumente de investiții deținute prin platforma Robinhood.

801.520 de dolari – fond de pensii administrat de Mutual of America, cu un randament anual de 3%.

Participații în companii evaluate la sute de mii de euro

Premierul deține cote importante în trei companii din SUA, Ucraina și Uniunea Europeană:

4i Capital Partners LLC (SUA) – firmă de consultanță financiară și investiții, unde deține 100% din capital, evaluat la 100 de mii de dolari.

Venbest Security Services (Ucraina) – companie din domeniul serviciilor de pază, în care Munteanu are o participație de 16,5%, evaluată la 2 milioane de euro.

JSC VGP Ruta Ukraine – fabrică de produse din hârtie, unde premierul deține 21,86%, cu o valoare declarată de 1 milion de euro.

Interese personale și funcții de conducere

Premierul deține funcții importante în structuri economice și culturale:

Președinte al Consiliului de Supraveghere – Venbest Company (Kyiv, Ucraina) și JSC VGP Ruta (Lutsk, Ucraina).

Președinte – Alianța Franceză din Republica Moldova (Chișinău).

Amintim că Guvernul Munteanu a fost învestit în funcție pe 1 noiembrie, după ce cu o zi înainte a primit votul de încredere al Parlamentului.