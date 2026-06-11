Avertisment după moartea unui copil de 5 ani: Varicela nu este o boală banală

Cetățenii sunt atenționați asupra riscului complicațiilor severe pe care le poate provoca varicela și asupra importanței adresării la medic. Avertizarea vine din partea Ministerului Sănătății, după ce un copil de doar 5 ani a murit din cauza unei forme grave a bolii.

Șefa Serviciului informare și comunicare cu mass-media din cadrul Ministerului Sănătății, Victoria Popa, a declarat pentru IPN că băiatul s-a îmbolnăvit pe 2 iunie și a fost internat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii pe 7 iunie. În urma investigațiilor, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul I și edem cerebral de gradul III. Copilul a decedat în aceeași zi, la aproximativ o oră după internare.

Ministerul Sănătății atrage atenția că varicela nu trebuie considerată o boală banală. Deși în majoritatea situațiilor evoluează favorabil, aceasta poate provoca complicații neurologice sau respiratorii grave, inclusiv la copii anterior sănătoși. Potrivit specialiștilor, severitatea bolii nu poate fi apreciată cu certitudine în primele zile de la debut.

Ministerul precizează că numărul redus de vezicule, febra moderată sau o stare aparent bună a copilului nu exclud apariția unor complicații severe. Din acest motiv, orice caz de varicelă necesită evaluare și monitorizare medicală. Ministerul avertizează că autotratamentul și amânarea solicitării asistenței medicale pot întârzia depistarea unor complicații care pun viața în pericol.

Datele oficiale arată că varicela este una dintre cele mai răspândite boli infecțioase ale copilăriei în Republica Moldova. Anual sunt înregistrate mii de cazuri, iar rata îmbolnăvirilor depășește 380 de cazuri la 100.000 de locuitori. Specialiștii recomandă părinților să solicite imediat ajutor medical în cazul apariției unor simptome precum somnolență accentuată, convulsii, dificultăți de respirație, vărsături repetate sau agravarea rapidă a stării generale.