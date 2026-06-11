Noi reguli pentru securitatea gazelor: Stocuri obligatorii și pentru Transnistria

Guvernul a aprobat astăzi un pachet de măsuri care consolidează securitatea aprovizionării cu gaze naturale pentru consumatorii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin majorarea stocurilor de securitate pentru malul drept și instituirea obligației de constituire a stocurilor pentru consumatorii din regiunea transnistreană.

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv modificarea Legii cu privire la gazele naturale. Noile prevederi stabilesc că entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din regiunea transnistreană va avea obligația de a crea și menține stocuri de gaze naturale echivalente cu cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali din regiune, calculat pe baza consumului înregistrat în ultimii cinci ani.

De asemenea, Guvernul a aprobat astăzi majorarea stocurilor de securitate de gaze naturale pentru malul drept al Republicii Moldova. Volumul minim obligatoriu va crește cu aproape 6,5 milioane m³, de la 50 milioane m³ la 56,3 milioane m³ pentru sezonul rece 2026–2027.