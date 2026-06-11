Apelul IGSU în contextul alertei meteo emise în Moldova: „Deconectați energia electrică, adăpostiți-vă în locuri sigure și aveți grijă de copii”

În contextul Codului Galben de ploi și instabilitate atmosferică emis de meteorologi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări și măsuri de siguranță pentru cetățeni, pentru a preveni accidentele și pagubele materiale.

„În acest context, IGSU îndeamnă populația să manifeste maximă prudență și să respecte următoarele măsuri de siguranță:

• Curățați șanțurile, rigolele și sistemele de evacuare a apei pentru a preveni inundațiile locale;

• Evitați deplasările și activitățile în aer liber pe durata avertizării meteorologice;

• În cazul intensificării vântului, adăpostiți-vă în clădiri sau spații sigure;

• Nu vă ascundeți sub copaci, lângă stâlpi de electricitate sau alte obiecte care pot fi doborâte de vânt;

• În caz de acumulări masive de apă, deplasați-vă către zone înalte și respectați indicațiile autorităților;

• Dacă sunteți surprinși de viituri, urcați la etajele superioare ale locuinței sau pe acoperiș și solicitați ajutor la Serviciul 112;

• În timpul descărcărilor electrice, deconectați energia electrică și scoateți aparatele din priză;

• Nu atingeți instalațiile și echipamentele electrice dacă sunteți uzi sau vă aflați în apă;

• Asigurați ușile, ferestrele și obiectele din exterior care pot fi luate de vânt;

• Gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și a inundațiilor locale.

• Părinții și persoanele care au în grijă copii sunt îndemnați să monitorizeze permanent minorii și să nu le permită aflarea în apropierea râurilor, lacurilor și a altor bazine acvatice pe perioada fenomenelor prognozate.

Recomandări pentru persoanele aflate în trafic:

• Reduceți viteza și adaptați conducerea la condițiile meteorologice;

• Evitați traversarea porțiunilor de drum inundate;

• Opriți autovehiculul într-un loc sigur, departe de copaci, panouri publicitare și linii electrice;

• Păstrați o distanță mai mare față de celelalte vehicule și evitați manevrele bruște.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență monitorizează permanent evoluția situației și este pregătit să intervină pentru gestionarea eventualelor consecințe generate de fenomenele meteorologice prognozate.

Cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și avertizările emise de autorități și să apeleze de urgență numărul unic 112 în cazul producerii unor situații de risc”, se arată într-un comunicat.

Alertă meteo în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod portocaliu și Cod galben de ploi puternice, grindină și vijelii. Avertizarea intră în vigoare de astăzi, 11 iunie, ora 15:30, până mâine, 12 iunie, ora 21:00.