Atacurile Ucrainei asupra Crimeei afectează aprovizionarea armatei ruse

Crimeea riscă să se confrunte cu dificultăți logistice tot mai mari după recentele atacuri ucrainene asupra infrastructurii de transport, care au vizat principalele căi de acces și aprovizionare ale peninsulei, susține expertul în securitate Artur Leșcu de la Comunitatea WatchDog.

Potrivit expertului, în ultimele luni, Ucraina și-a extins capacitățile de producție a dronelor cu rază medie de acțiune și a rachetelor de croazieră, ceea ce i-a permis să lovească mai frecvent puncte considerate stategice pentru aprovizionarea Crimeei. Artur Leșcu afirmă că unul dintre principalele poduri care asigură legătura terestră dintre Crimeea și nordul peninsulei, cel de la Ciongar, a fost avariat, iar circulația pe acesta este blocată. În consecință, traficul ar fi fost redirecționat prin zona Armeansk, însă capacitatea rutelor alternative este limitată, ceea ce ar provoca întârzieri în transportul mărfurilor.

Totodată, în noaptea de 11 iunie, dronele ucrainene au atacat podurile peste canalul Crimeii de Nord din zona Armeansk-Perekop. Potrivit evaluărilor citate de expert, circulația este afectată pe principalele poduri rutiere care leagă Crimeea de regiunea Herson, controlată de Rusia.

În opinia sa, opțiunile alternative de aprovizionare sunt tot mai limitate. Transportul maritim și traversarea prin strâmtoarea Kerci sunt expuse în mod constant atacurilor, iar transportul aerian, deși posibil, este mai costisitor și nu poate asigura aceleași volume de marfă.

Artur Leșcu susține că efectele acestor dificultăți logistice ar începe să fie resimțite deja în Crimeea. De altfel, autoritățile din Crimeea ocupată au introdus tichete de raționalizare pentru vânzările de combustibili, iar joi vânzările au fost sistatte complet la majoritatea benzinăriilor din peninsulă din cauza penuriei.