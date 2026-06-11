Renato Usatîi critică reorganizarea Căii Ferate: Încetați să o îngropați

Președintele Fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a criticat în Parlament proiectul de lege pentru modificarea Codului transportului feroviar, care prevede separarea unor activități desfășurate în prezent de Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”. Potrivit acestuia, inițiativa nu oferă soluții pentru redresarea sistemului feroviar și riscă să accelereze degradarea unei ramuri strategice pentru economia Republicii Moldova.

În intervenția sa, Renato Usatîi a subliniat că vorbește nu doar din perspectivă politică, ci și din experiență profesională, fiind legat de domeniul feroviar încă de la vârsta de 23 de ani, când și-a început activitatea ca inginer în cadrul căilor ferate.

„Ca să înțelegi acest proiect de lege, trebuie să trăiești această ramură. Eu cunosc atât cele mai bune, cât și cele mai dificile perioade din istoria căilor ferate și știu foarte bine care sunt problemele reale ale sistemului”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Potrivit lui Renato Usatîi, exemplele invocate din statele europene nu pot fi aplicate mecanic în Republica Moldova, deoarece reformele feroviare din țările dezvoltate au fost realizate pentru a accelera dezvoltarea unor sisteme funcționale, nu pentru a gestiona declinul unei întreprinderi aflate în dificultate.

„Nu încercați să ne dați exemple din Germania, Franța sau alte state dezvoltate. Acolo reorganizările au fost făcute pentru a accelera dezvoltarea. La noi avem o întreprindere aflată într-o situație critică, iar orice divizare riscă să îngroape și ultimele șanse de redresare”, a afirmat deputatul.

Renato Usatîi a criticat lipsa unei strategii de dezvoltare a transportului feroviar și a cerut elaborarea unui plan pe termen lung, bazat pe modele de succes aplicate în alte state.

„Căile Ferate ale Moldovei au nevoie de un plan de dezvoltare pentru următorii 5, 10 sau 20 de ani. Nu avem nevoie de experimente. Trebuie să preluăm soluțiile care au funcționat și au adus rezultate”, a spus acesta.

Liderul Partidului Nostru a amintit că, în ultimele decenii, Republica Moldova a pierdut numeroase rute feroviare și oportunități de dezvoltare, în timp ce investițiile în infrastructură au fost amânate sau ignorate

„În loc să discutăm cum să modernizăm căile ferate, cum să reducem timpul de călătorie dintre Ocnița și Chișinău sau cum să dezvoltăm conexiunile internaționale, noi discutăm despre împărțirea a ceea ce a mai rămas din această întreprindere”, a declarat Renato Usatîi.

Potrivit acestuia, există riscul ca prin separarea activităților statului să-i rămână costurile și obligațiile sociale, iar alte entități să beneficieze de eventualele venituri generate de anumite segmente ale activității feroviare.

„Nu aveți un plan de dezvoltare, dar aveți un plan de împărțire. Nu cumva pregătiți situația în care statului să-i rămână cheltuielile, iar altora să le revină veniturile?”, a întrebat liderul fracțiunii.

În final, Renato Usatîi a făcut apel la abandonarea inițiativei și la lansarea unei dezbateri serioase privind viitorul transportului feroviar din Republica Moldova.

„Sunt convins că va veni ziua când Calea Ferată a Moldovei va deveni din nou o întreprindere de care să ne mândrim. Dar vă rog un singur lucru: dacă nu puteți să o dezvoltați, măcar încetați să o îngropați”, a conchis președintele Fracțiunii Partidul Nostru.