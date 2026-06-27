Avertisment pentru șoferii care merg în Grecia sau Bulgaria și tranzitează podul Giurgiu-Ruse

Podul Giurgiu-Ruse, principala legătură rutieră între România şi Bulgaria, va fi închis temporar, sâmbătă după-amiază, din cauza unei parade a ambarcaţiunilor, ce se va desfășura pe Dunăre.

Sâmbătă va avea loc evenimentul transfrontalier „Parada ambarcaţiunilor – două drapele, un fluviu”, organizat pe Dunăre, în municipiile Giurgiu şi Ruse.

Evenimentul va cuprinde o paradă a ambarcaţiunilor, cu defilare pe Dunăre, care va putea fi urmărită de pe ambele maluri ale fluviului, precum şi de pe Podul Prieteniei, pe care mulți români îl tranzitează în această perioadă pentru a ajunge în Grecia.

Podul Giurgiu-Ruse, închis temporar

În cursul serii, pe ambele maluri vor avea loc concerte, iar manifestările se vor încheia cu un spectacol de artificii organizat în zona centrală a Podului Prieteniei.

„Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului pirotehnic, circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar, în data de 27 iunie 2026, în intervalul orar 17:00-17:30, pentru toate categoriile de autovehicule”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Evenimentul organizat sâmbătă este dedicat promovării prieteniei şi cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria.

Poliţiştii le recomandă şoferilor să îşi planifice deplasările ţinând cont de această restricţie temporară şi să respecte indicaţiile agenţilor şi pe cele ale celorlalte autorităţi.