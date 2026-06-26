Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, cere audierea ministrei Agriculturii în Parlament: Sarcina fiscală va lovi în fermieri

Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, cere audierea ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în Parlament. Demersul vine pe fundalul îngrijorărilor legate de noile prevederi ale politicii bugetar-fiscale.

„Necesitatea audierii este determinată de propunerile promovate în cadrul politicii bugetar-fiscale, inclusiv cele care vizează majorarea sarcinii fiscale în agricultură, cu impact direct asupra costurilor de producție, competitivității fermierilor și prețurilor finale la produsele alimentare”, a argumentat Serghei Ivanov de la tribuna Parlamentului.

Deputatul a subliniat că noile măsuri fiscale promovate de autorități vizează direct sectoare sociale și economice. Ivanov susține că și în interiorul structurilor guvernamentale există rezerve și semne de întrebare cu privire la efectele negative ale acestor modificări, motiv pentru care poziția oficială a Ministerului Agriculturii trebuie clarificată de urgență în fața Legislativului.

„În condițiile în care mai multe măsuri fiscale propuse pot afecta sectoare sociale și economice sensibile, iar în spațiul public au fost exprimate rezerve, chiar și din partea unor reprezentanți ai Guvernului, asupra impactului acestor măsuri, Parlamentul trebuie să cunoască poziția Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Dacă susține aceste modificări, ce efecte estimează asupra agricultorilor, procesatorilor și consumatorilor? Ce măsuri compensatorii sau de protecție propune pentru a preveni scumpirea alimentelor și agravarea situației sectorului agricol?”, a conchis parlamentarul.

Politicile bugetar-fiscale reprezintă setul de măsuri și instrumente utilizate de Guvern pentru a colecta venituri, a gestiona cheltuielile publice și a influența dezvoltarea economică. Acestea includ gestionarea sistemului de impozite și taxe, a echilibrului sau deficitului bugetar și stabilirea Cadrul Bugetar pe Termen Mediu.