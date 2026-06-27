A murit kgb-istul Serghei Ivanov. Încă o dovadă că apropierea de Putin poate fi toxică

Serghei Ivanov, descris drept cel mai apropiat colaborator al lui Vladimir Putin, a murit la 73 de ani. Cauza decesului nu a fost anunțată public, iar vestea a fost transmisă de VTB United League, organizație de baschet unde Ivanov era președinte onorific.

Un veteran al cercului Putin

Ivanov nu era un personaj oarecare din decorul Kremlinului.

Fost ofițer KGB, la fel ca Putin, el a făcut parte din generația de securiști sovietici care au trecut, aproape firesc, din lumea serviciilor în administrația statului rus post-sovietic.

A lucrat în informațiile externe, apoi a urcat în vârful puterii de la Moscova.

De la KGB la Ministerul Apărării

În cariera sa, Ivanov a fost secretar al Consiliului de Securitate, ministru al Apărării, vicepremier, prim-vicepremier și șef al administrației prezidențiale.

A fost, ani la rând, unul dintre oamenii grei ai regimului Putin, omul care nu apărea doar la poze, ci în mecanismele reale ale puterii.

În 2007, numele său era vehiculat serios ca posibil succesor al lui Putin.

În final, pariul a fost câștigat de Dmitri Medvedev, varianta mai lustruită, mai comodă și mai ușor de prezentat Occidentului în acea etapă a regimului.

Omul apropiat, împins apoi spre margine

Ivanov a rămas însă în sistem. Din 2016, a ocupat funcția de reprezentant special al președintelui pentru mediu, ecologie și transporturi și a continuat să fie membru al Consiliului de Securitate.

În februarie 2026, Putin l-a eliberat din funcția de reprezentant special, Kremlinul susținând că Ivanov ceruse personal acest lucru.

Povestea lui spune multe despre cercul intim al puterii ruse: apropierea de Putin poate aduce carieră, influență și funcții, dar rareori aduce liniște.

În jurul Kremlinului, oamenii nu îmbătrânesc pur și simplu în fotolii. Sunt promovați, mutați, coborâți, reciclați, păstrați în vitrină sau scoși discret din scenă.

Kremlinul nu este un loc sănătos

Nu avem date care să lege moartea lui Ivanov de vreo împrejurare suspectă.

Dar simbolic, dispariția lui se adaugă unei realități mai largi: viața în proximitatea lui Putin este o meserie cu risc.

Nu neapărat fizic în fiecare caz, dar politic, moral și istoric, cu siguranță.

Cine stă prea aproape de liderul de la Kremlin intră într-o lume în care loialitatea nu garantează protecție, vechimea nu garantează respect, iar trecutul comun în servicii nu garantează viitor.

Serghei Ivanov a fost unul dintre oamenii care au construit această Rusie a forței, a secretului și a obedienței.

A murit într-un moment în care regimul pe care l-a servit devine tot mai închis, mai nervos și mai toxic.

Apropierea de Putin nu ucide întotdeauna. Dar, la Moscova, sigur nu prelungește viața publică.