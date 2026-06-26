Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul deținutului împușcat mortal la Strășeni

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat în cazul deținutului de 23 de ani care și-a pierdut viața în timpul unei tentative de evadare din curtea Judecătoriei Strășeni. Ombudsmanul anunță că va verifica legalitatea utilizării forței și respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei aflate în custodia statului.

Sesizarea din oficiu a fost inițiată având în vedere gravitatea cazului și interesul public major pe care acesta îl prezintă. Potrivit Oficiului Avocatului Poporului, demersul are la bază informațiile făcute publice de Poliție despre incidentul produs vineri la Judecătoria Strășeni.

Conform datelor comunicate anterior de autorități, deținutul, escortat de angajații Inspectoratului de Poliție Călărași, ar fi încercat să evadeze. În timpul intervenției, un polițist a executat un foc de avertisment, iar, din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a nimerit pe tânăr. Echipajul medical solicitat la fața locului a constatat decesul acestuia.

Avocatul Poporului precizează că va documenta circumstanțele producerii incidentului prin prisma obligațiilor statului de a proteja dreptul la viață și de a preveni relele tratamente, garantate de articolele 2 și 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Totodată, instituția va examina dacă utilizarea forței a fost legală și proporțională, precum și dacă ancheta este desfășurată în mod efectiv, prompt, independent și imparțial.

În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului va solicita informațiile necesare de la autoritățile competente și va monitoriza desfășurarea investigațiilor pentru a verifica respectarea drepturilor fundamentale și a standardelor naționale și internaționale aplicabile.