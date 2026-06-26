Un deținut, împușcat mortal la Strășeni când voia să evadeze de la Judecătorie

Un deținut de 23 de ani, condamnat pentru huliganism, a murit astăzi după ce a fost rănit de un foc de armă tras de un polițist, în timp ce ar fi încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni.

Potrivit Poliției, tânărul își ispășea pedeapsa pentru huliganism și fusese escortat la Judecătoria Strășeni, fiind cercetat într-un alt dosar pornit pe același articol.

Acesta se afla sub escorta angajaților Inspectoratului de Poliție Călărași când ar fi încercat să evadeze.

În timpul intervenției, în curtea instanței, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment, în timp ce deținutul încerca să escaladeze un gard.

Din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut.

La fața locului a fost solicitat de urgență un echipaj medical, însă medicii au constatat decesul tânărului.

Poliția anunță că toate circumstanțele incidentului sunt investigate. Au fost dispuse expertizele necesare și inițiate procedurile legale pentru stabilirea obiectivă și completă a împrejurărilor în care s-a produs cazul.

Totodată, în cadrul anchetei urmează să se stabilească dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012, în special articolele 9 și 10, privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale.