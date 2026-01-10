Avertismentul sumbru al lui Zelenski: Bucureștiul și Varșovia, în raza directă a noii amenințări rusești

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a fosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale, el pledând pentru necesitatea unui ”sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă – unul care să funcţioneze cu adevărat”. ”Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni”, a avertizat el.

”Oreşnik a fost folosită din nou – de această dată împotriva regiunii Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. Iar din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”, a avertizat Zelenski, potrivit news.ro.

El spune că toată lumea trebuie să privească acest lucru în acelaşi mod şi cu aceeaşi seriozitate.

”Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni. Ceea ce este necesar este un sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă – unul care să funcţioneze cu adevărat. Există un asemenea sistem în prezent?”, a declarat Zeleski, precizând că aceasta este o întrebare deschisă, pentru că în întreaga Europă persistă aceeaşi îndoială, dacă capitala lor este apărată în cazul unui atac.

Rachetă hipersonică asupra unei ţinte din Ucraina, în apropierea frontierei cu Polonia, ţară membră NATO

Rusia a lansat în timpul nopţii de joi spre vineri o rachetă hipersonică puternică asupra unei ţinte din Ucraina, în apropierea frontierei cu Polonia, ţară membră NATO, într-o acţiune pe care aliaţii europeni ai Kievului au descris-o vineri ca o încercare de a-i intimida să nu mai sprijine Ucraina. A fost doar a doua oară când Rusia a lansat racheta Oreşnik asupra Ucrainei, în cadrul unei nopţi de atacuri aeriene care, potrivit autorităţilor ucrainene, au ucis patru persoane în Kiev, au întrerupt alimentarea cu energie electrică în capitală şi au avariat Ambasada Qatarului din oraş.

Oreşnik, o rachetă balistică cu rază medie de acţiune (IRBM) concepută pentru a-i proiecta puterea în toată Europa şi despre care Moscova afirmă că este imposibil de interceptat, poate transporta focoase nucleare, deşi nu există indicii că ar fi făcut acest lucru. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că se pare că racheta transporta focoase „fictive” inerte.

Analiştii au afirmat că atacul a părut să aibă ca scop intimidarea Ucrainei într-un moment crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Acesta a avut loc după o săptămână de eşecuri pentru Rusia, inclusiv capturarea de către SUA a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Moscova a declarat că a lansat racheta Oreşnik ca răspuns la ceea ce numeşte o tentativă de atac cu drone asupra uneia dintre reşedinţele lui Putin, luna trecută, lucru pe care Ucraina îl neagă, iar Statele Unite au declarat că nu s-a întâmplat.

”Ruşii exploatează vremea – valul de frig – încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile noastre energetice” – Volodimir Zelenski

Zelenski acuză, după recentele atacuri ruseşti, că Rusia exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile energetice ucrainene. ”Principala tactică a Rusiei este să încerce să paralizeze complet oraşele”, a afirmat el.

”Ruşii exploatează vremea, valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile noastre energetice posibil. Atât despre respectul lor faţă de America şi faţă de orice formă de diplomaţie. Noaptea trecută au fost lansate peste 200 de drone ruseşti, precum şi un număr semnificativ de rachete balistice, vizând în principal Kievul. Patru persoane au fost ucise – transmit condoleanţe familiilor acestora. Aproape treizeci au fost rănite. Anterior, au avut loc atacuri la Dnipro, Krivoi Rog şi Zaporojie. Iar înainte de asta -asupra Odesei. Principala tactică a Rusiei este să încerce să paralizeze complet oraşele”, a declarat Zelenski vineri seară.

El a precizat că eforturile de restabilire a alimentării cu energie sunt în desfăşurare la Kiev şi în regiune, în regiunile Dnipro, Lviv, Kirovohrad, Cerkasî şi Odesa. Echipele de reparaţii lucrează aproape permanent în regiunile Sumî, Cernihiv şi Harkov.

”Sunt mobilizate forţe maxime pentru restabilirea serviciilor vitale. (…) Este esenţial ca fiecare administraţie municipală să înţeleagă acest obiectiv, obiectivul inamicului, şi să se pregătească pentru o contracarare totală, pentru o muncă reală în beneficiul cetăţenilor. Accentul nu trebuie pus pe evitarea problemelor, ci pe rezolvarea lor, mai ales atunci când există resursele necesare – aşa cum este cazul la Kiev. Este oraşul cel mai bine finanţat din Ucraina, iar toate sistemele de rezervă necesare trebuie să fie funcţionale”, a subliniat liderul de la Kiev.

El a anunţat că a avut o reuniune specială pe tema energiei, cu oficiali militari, reprezentanţi ai guvernului şi servicii de specialitate, pentru a discuta detaliile protejării infrastructurii energetice şi deciziile necesare. ”Diplomaţii trebuie să fie cât mai activi, prin Ministerul Afacerilor Externe şi prin canale diplomatice informale”, a mai spus el.