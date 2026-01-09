Un turist român laudă Chișinăul și moldovenii: Hoția și corupția nu sunt valori

Un turist român, Ștefan Frincu, a publicat pe rețelele sociale o postare amplă în care descrie motivele pentru care îi place Republica Moldova și de ce revine constant peste Prut. Acesta spune că, de fiecare dată când ajunge în Moldova, „i se umple inima de bucurie”.

Turistul afirmă că Republica Moldova îi oferă sentimentul că ajunge într-o altă țară „care nu e chiar străină”, pentru că se vorbește aceeași limbă și există o apropiere culturală puternică. El menționează că îi consideră pe moldoveni „frați” și subliniază asemănările legate de tradiții, obiceiuri și cultură.

Turistul laudă oamenii întâlniți în Republica Moldova, pe care îi descrie ca fiind mai omenoși, mai sinceri și mai deschiși, adăugând că îi apreciază pentru felul lor de a fi și pentru apropierea de valorile sale.

În postarea sa, Ștefan Frincu vorbește și despre Chișinău, pe care îl caracterizează drept un oraș curat, verde și aerisit, cu multe parcuri și spații verzi bine îngrijite. El remarcă, totodată, denumirile unor străzi din Capitală, care poartă nume cu rezonanță românească și istorică, precum Ștefan cel Mare, Eminescu, Mihai Viteazu, Decebal, Vasile Alecsandri, Dacia, Columna sau București.

Printre alte motive invocate se numără vinul moldovenesc și vinăriile, gastronomia locală, prezența meșterilor populari și faptul că în Republica Moldova există peste 300 de muzee private. Turistul amintește și de istoria dificilă a țării, menționând persecuțiile și deportările din trecut, dar și faptul că populația și-a păstrat limba.

De asemenea, el apreciază elemente de infrastructură și organizare urbană observate în Chișinău, precum benzile tactile pentru nevăzători la trecerile de pietoni și pe trotuare, precum și faptul că în oraș există multe coșuri de gunoi. În același timp, Frincu notează campaniile prin care este încurajată cumpărarea produselor locale și menționează că se simte în siguranță atunci când se plimbă seara prin capitală.

Postarea include și referiri la viața culturală și educație, autorul apreciind existența teatrului la televizor, precum și numărul instituțiilor culturale din capitală. Totodată, el afirmă că digitalizarea serviciilor publice i se pare foarte avansată.

În final, Ștefan Frincu precizează că știe că nu totul este perfect și că, fiind turist, poate percepe lucrurile diferit, însă consideră că Republica Moldova are multe lucruri de apreciat. El îi îndeamnă pe români să viziteze Republica Moldova, iar pe moldoveni să treacă Prutul și să viziteze România.