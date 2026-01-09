O matrice pentru confecționarea monedelor de 2 euro, descoperită la vama Palanca

Două cazuri de transportare ilicită a bunurilor au fost deconspirate de polițiștii de frontieră de la PTF Palanca, în conlucrare cu funcționarii vamali, ca urmare a aplicării eficiente a analizei de risc în cadrul controlului de specialitate.

În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport Porsche Cayenne, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Atât șoferul, cât și pasagerul – un conațional în vârstă de 44 de ani – au spus că nu transportă bunuri pasibile declarării.

În baza analizei de risc, a fost luată decizia efectuării unei verificări amănunțite a mijlocului de transport și a bagajelor. În urma controlului, au fost identificate matrice (ștanțe) metalice destinate confecționării monedelor de 2 euro, care prezentau caracteristici specifice procesului de fabricare a monedelor, inclusiv inscripții și simboluri asemănătoare celor utilizate la moneda euro. Bunurile depistate aparțineau pasagerului.

Cel de-al doilea caz a fost documentat în urma controlului unui microbuz Mercedes Sprinter, de pe ruta Odesa – Chișinău, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova și avea la bord 20 de pasageri.

În baza analizei de risc, a fost dispusă scanarea bagajelor pasagerilor cu ajutorul echipamentului special din dotare. În urma scanării, în bagajul unei nerezidente în vârstă de 52 de ani au fost depistate 430 de monede comemorative, care nu au fost prezentate și declarate conform prevederilor legale.

În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate, iar investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și examinării faptelor în conformitate cu cadrul legal în vigoare.