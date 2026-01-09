Viitor incert pentru șeful PG. Comisia de evaluare a procurorilor îl cheamă pe Alexandru Machidon la o nouă audiere

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, va mai veni o dată în fața membrilor Comisiei de evaluare. Și asta pentru că, în urma primei ședințe de audiere au fost necesare clarificări suplimentare din partea procurorului.

Despre acest lucru ne informează reprezentanții Comisiei de Evaluare a Procurorilor printr-un comunicat.

Potrivit sursei, cea de-a doua audiere va avea loc în ședință închisă, pe 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Naţional al Justiţiei.

„La decizia Completului și în conformitate cu procedurile legale, întrebările formulate vor fi examinate în ședință închisă”, ne anunță reprezentanții Comisiei de evaluare.

Amintim, că procurorul general interimar a fost audiat anterior la 10 decembrie 2025, iar înregistrarea acestei ședințe este disponibilă publicului la următorul link: https://bit.ly/4pzroDM.