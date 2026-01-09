Giorgia Meloni: Ultimul lucru pe care vreau să-l fac în viață este să-l ajut pe Putin

„Europa trebuie să înceapă negocierile directe cu Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina” – Giorgia Meloni

Premierul italian a susținut ideea președintelui francez de a relua dialogul direct cu Rusia.

Potrivit lui Meloni, dacă se participă la negocieri doar cu una dintre părți, influența Europei asupra acestora va fi limitată.

„Principala problemă este cine trebuie să facă acest lucru. Pentru că vom comite o greșeală dacă, pe de o parte, vom decide să reluăm negocierile cu Rusia, iar pe de altă parte, vom acționa haotic. Astfel, îi vom face un serviciu lui Putin. Și asta este ultimul lucru pe care mi-l doresc în viață”, a spus Giorgia Meloni.