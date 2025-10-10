Avertizare CNPF: escrocheriile online cu „investiții” explodează în Moldova

Comisia Națională a Pieței Financiare trage un semnal de alarmă: tot mai mulți moldoveni cad pradă „experților” falși care promit câștiguri rapide prin investiții online. Pe fondul scandalului platformei TUX, CNPF avertizează că escrocii acționează agresiv pe WhatsApp, Telegram sau Viber, unde formează grupuri de „investiții” conduse de așa-ziși „mentori crypto”.

Tactica e simplă — se promite profit ușor, iar participanții sunt încurajați să aducă și prieteni ori rude, primind recompense pentru fiecare „recrut”. Pentru a câștiga încrederea, unii escroci permit retrageri mici la început, doar ca apoi să dispară cu sume importante.

Autoritatea financiară cere cetățenilor să fie extrem de atenți la ofertele „miraculoase” de investiții și să verifice orice entitate pe site-ul oficial al CNPF. De asemenea, instituția recomandă evitarea aplicațiilor necunoscute și a accesului la distanță pentru dispozitivele personale.

CNPF subliniază că adevăratele investiții nu se fac pe rețele sociale și nu promit îmbogățire peste noapte — doar pierderi sigure pentru cei care cred prea repede.