Avertizare hidrologică: Există risc de inundații locale în mai multe regiuni

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis astăzi o avertizare privind riscul formării scurgerilor intensive pe pante și al producerii viiturilor rapide, cu posibile inundații locale în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații.

Fenomenul este valabil în perioada 2-3 iunie și vine în contextul situației hidrometeorologice actuale și avertizării meteorologice privind căderea periodică a averselor puternice, cu acumulări de precipitații de 15–45 l/m².

Astfel, pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșteri ale nivelului apei, debitele urmând să se mențină, în general, în limitele albiei minore.

Pe râurile mici din centrul și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție.

Meteorologii atenționează că în zonele joase, apa poate ieși din albia minoră, provocând inundarea terenurilor adiacente, a luncilor și a altor suprafețe situate în proximitatea cursurilor de apă.

Bazine hidrografice vizate sunt conform hărții oficiale emise de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”.