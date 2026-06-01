Ucraina: Ginerele pretinsului premier transnistrean ar fi ascuns milioane de euro

Deputatul Consiliului Regional Odesa, Evgheni Filonov, ginerele șefului așa-numitului guvern al regiunii transnistrene, Alexandr Rozenberg, a fost pus sub învinuire într-un dosar privind declararea unor informații false. Anunțul a fost făcut de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU).

Potrivit instituției, Filonov nu a indicat în declarațiile de avere pentru anii 2024 și 2025 împrumuturi în valoare totală de peste 58 de milioane de grivne, echivalentul a 1,1 milioane de euro. Nereguli în declarațiile deputatului au fost depistate și anterior.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că valoarea activelor și obligațiilor nedeclarate depășea 60 de milioane de grivne. Este vorba, între altele, despre mijloace financiare, conturi bancare și alte bunuri care nu au fost incluse în documentele oficiale.

Filonov este cunoscut nu doar ca deputat al Consiliului Regional Odesa, ci și ca director al întreprinderii municipale „Palatul Sporturilor”, aflată în subordinea autorităților regionale. În 2022, jurnaliștii de la RISE Moldova și „Slidstvo.Info” au stabilit că Filonov este căsătorit cu Valentina Rozenberg, fiica lui Alexandr Rozenberg, care ocupă funcția de șef al așa-numitului guvern al regiunii transnistrene. Rozenberg se numără printre cei mai influenți oficiali ai administrației de la Tiraspol și conduce pretinsul executiv al regiunii din anul 2022.