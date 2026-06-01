Mitropolitul Petru ar fi plecat după un scandal sexual: Mulți îi cunoșteau apucăturile

Mitropolitul Basarabiei a demisionat după un scandal sexual. Cel puțin așa reiese din secvențele video care s-au viralizat rapid pe rețele și în care Înaltpreasfințitul Petru ar fi fost filmat în ipostaze intime cu un episcop. Au urmat critici dure din partea activiștilor și internauților din Moldova și România, dar nu și o reacție a Mitropoliei, deocamdată.

Mitropolitul Petru și episcopul Veniamin ar fi ajuns în centrul unei situații extrem de delicate, după ce în spațiul public au început să circule informații despre existența unor așa-zise materiale compromițătoare, destinate exclusiv adulților. Mai mult decât atât, au apărut și suspiciuni privind un posibil șantaj, surse apropiate celor doi susținând că respectivele materiale ar fi fost folosite ca instrument de presiune asupra Mitropolitului Petru.

Filmările – a căror autenticitate nu a fost probată până la acest moment – i-ar prezenta pe cei doi în ipostaze mai mult decat intime. Iar pe social media, unii dintre cei care afirmă că ar cunoaște situația arată că mitropolitul Basarabiei ar fi șantajat și că nu ar fi străin ar fi chiar… episcopul Veniamin. Lucrurile sunt însă departe de a fi clare. Deocamdată, niciuna dintre părțile implicate nu a oferit explicații despre materialele despre care se se vorbește intens în anumite cercuri.

Și activistul și vloggerul Ion Andronache a abordat subiectul.

„Demisia Mitropolitului Petru a luat prin surprindere multă lume atât în Republica Moldova, cât și în România. Mulți credincioși și-au exprimat regretul față de plecarea sa, i-au mulțumit pentru activitatea desfășurată și au vorbit despre contribuția pe care a avut-o la consolidarea Mitropoliei Basarabiei.

În același timp, în spațiul public au început să circule imagini și înregistrări video în care Mitropolitul Petru întreține relații sexuale cu un alt bărbat. Totodată, în mediul online și în discuții private au reapărut discuții privind acuzațiile de hărțuire și abuz sexual asupra unor persoane aflate în relații de subordonare față de acesta de-a lungul anilor.

Din punctul meu de vedere, problema nu este orientarea sexuală a unei persoane adulte. Fiecare om are dreptul la viață privată și la propriile alegeri. Problema este alta.

Prima este ipocrizia. Atunci când te prezinți drept un apărător al „familiei tradiționale”, condamni public relațiile dintre persoane de același sex și contribui la marginalizarea acestora, iar ulterior apar informații care sugerează că propria ta viață contrazice discursul public promovat ani la rând, credibilitatea morală a acelui discurs se prăbușește.

A doua problemă, mult mai gravă dacă se va confirma, este existența unor presupuse abuzuri și acte de hărțuire sexuală exercitate asupra unor persoane aflate într-o poziție vulnerabilă în raport cu autoritatea sa. Tocmai de aceea este important ca eventualele victime să poată vorbi, inclusiv sub protecția anonimatului, fără frica unor consecințe sau represalii.

Retragerea din funcție nu ar trebui să închidă discuția. Dimpotrivă, toate informațiile și acuzațiile apărute trebuie clarificate. Respectul pentru o instituție nu poate fi construit pe tăcere, ci pe adevăr, transparență și asumare.

Este important ca despre aceste informații și acuzații să se vorbească inclusiv în presă și să nu fie lăsate să dispară odată cu retragerea sa din funcție. Dacă acuzațiile se confirmă, ele trebuie asumate și analizate public, nu acoperite de laude și aprecieri”, a punctat Andronache.

Și jurnalistul român Paul Palencsar s-a expus pe marginea imaginilor video cu caracter sexual și a acuzațiilor în adresa Mitropolitului Petru, care circulă în spațiul public:

„Homosexualitatea este flagrant incompatibilă cu statutul de mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române. Mă bucur că mitropolitul Petru al Basarabiei a înțeles asta și ieri și-a dat demisia.

Filmul care circulă public și în care însuși Petru este filmat în timp ce întreține relații homosexuale orale este autentic și parte dintr-o filmare mai lungă. Cineva, undeva, a considerat că a venit timpul ca mitropolitul Basarabiei să se privească în oglindă. Și să plece!

Serviciile de Informații de pe ambele maluri ale Prutului dețin de aproape două decenii informații și dovezi cu privire la orientarea homosexuală și nu doar a fostului, de acum, mitropolit al Basarabiei. Petru făcea mai mult jocul Rusiei, alături de mitropolitul Vladimir, din BORu!

Activitatea pastorală a lui Petru a fost una deplorabilă în Basarabia. El însuși de un complet primitivism intelectual și teologic. Confirmă preoți și credincioși. Sub administrația sa, mitropolia a decăzut. Nu le poți face bine pe toate. Trebuie să alegi, iar Petru a ales alte bucurii decât cele pastorale.

Petru era mitropolit al Basarabiei din anul 1995. Venea din Biserica Ortodoxă Rusă. În cei 30 de ani în funcție, Petru a fost acuzat de numeroși preoți de fapte grave, inclusiv tentativă de viol asupra unui preot din subordinea sa.Toți preoții din Mitropolia Basarabiei care au avut curajul să denunțe public homosexualitatea și abuzurile șefului lor au fost maziliți de către acesta. Presa vremii a documentat.

Mulți clerici și apropiați ai celui care azi spune adio tronului mitropolitan de la Chișinău știau cine e cu adevărat cel care împărțea binecuvântări sutelor de mii de credincioși. Se știa! Dar s-a tăcut! De ce? Lingușeală, oportunism, șantaj, beneficii. Fiecare a câștigat ceva. Nu și Biserica!

La fel, s-a tăcut când un Corneliu Bârlădeanu vi_ola minori seminariști la Huși. Dar asta e altă poveste, despre care am scris.

Nu neputințele vârstei l-au făcut pe mitropolitul Petru să demisioneze subit, ci faptul că adevărul a ieșit la lumină. Un adevăr cu scârțâit de pat și gâfâieli sacadate. În caz contrar, același Petru și-ar fi camuflat homosexualitatea în straie de mitropolit încă mulți ani. Se pricepe, a dovedit-o!

Am citit comunicatul oficial al Patriarhiei Române cu privire la retragerea mitropolitului Petru al Basarabiei. Am râs! Vreau să cred că cei care l-au scris chiar cred că Petru pleacă din cauza vârstei și bolilor ce nu-i mai permit să exercite o funcție atât de solicitantă.

Curios, una dintre paginile de Facebook pe care e postat comunicatul a blocat comentariile. E vorba de Basilica!

Patriarhia Română ar trebui să denunțe public homosexualitatea fostului ei mitropolit Petru. Domnul Agachi, eventual! Până la urmă, e doar vina lui Petru că a făcut alegeri toxice în viața sa. Vina altora începe când gunoiul e băgat sub preș.

Relativizarea păcatului este garanția repetării lui, motiv să privim mai atenți cine îi va succeda fostului mitropolit retras în culmea rușinii.

Când Biserica recunoaște propriile derapaje, Dumnezeu se bucură. La fel, oamenii care ar vrea să iubească Biserica, dar nu pot. Mereu câte un Petru le-a retezat elanul!”.

Nici Înaltpreasfințitul Petru, nici episcopul vizat, nici Mitropolia Basarabiei nu au venit, deocamdată, cu o reacție. Autoritățile RM de asemenea, nu au comentat scandalul.

Înaltpreasfințitul Petru a depus cerere de retragere din slujirea de Arhiepiscop și Mitropolit al Basarabiei, după 30 de ani de activitate Motivele invocate ar fi „vârsta, sănătatea și binele Bisericii”. Patriarhul Daniel a decis, deja, cine va asigura interimatul.