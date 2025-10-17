Avertizări timpurii privind seceta, înghețurile și inundațiile. La Hâncești a fost inaugurată o nouă stație meteo

O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Echipamentul modern, dotat cu senzori de înaltă precizie, va măsura temperatura și umiditatea aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea precipitațiilor și radiația solară. Stația va oferi date meteo în timp real și avertizări timpurii privind fenomenele climatice extreme.

Potrivit Ministerului Mediului, facilitățile vor contribui la o mai bună planificare a activităților agricole și la prevenirea pierderilor cauzate de secetă, înghețuri sau inundații.

Stația a fost instalată în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul Japoniei și implementat de PNUD. Inițiativa prevede instalarea a opt stații de monitorizare agrometeorologică la sudul Moldovei.

„Condițiile climatice din această regiune sunt mai aspre decât în alte zone ale țării, fiind caracterizate prin cantități reduse de precipitații, ariditate excesivă și perioade lungi de secetă”, a declarat secretara de stat Aliona Rusnac. Astfel, Ministerul Mediului consideră necesară modernizarea sistemelor de monitorizare, în contextul schimbărilor climatice.