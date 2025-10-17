Maia Sandu: „Nu e nevoie de o întâlnire cu Krasnoselski. Prioritatea este retragerea trupelor ruse”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu vede de ce ar fi nevoie de o întrevedere directă cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în condițiile în care există deja „mecanisme clare și verificate de comunicare” între Chișinău și Tiraspol.

Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul TV „Realitatea”, după ce Krasnoselski a cerut public, de două ori, organizarea unei astfel de întâlniri.

„Există niște mecanisme clare, verificate de comunicare și pe aceste canale se comunică și se va comunica. Putem avea diferite interpretări, dar repet – există niște mecanisme legale de comunicare și nu văd de ce s-ar schimba acestea”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că prioritatea rămâne retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, fără de care „autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu pot face mare lucru”.

„Provocarea cea mare este cum reușim să scoatem de acolo armata rusă în mod pașnic. Dacă am rezolva această problemă, ar fi clar pentru noi care sunt următorii pași și reintegrarea ar deveni posibilă. Este refuzul Kremlinului de a-și retrage trupele, dar noi insistăm în continuare doar pe o soluție pașnică”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a adăugat că reintegrarea Republicii Moldova este un proces costisitor, iar autoritățile discută cu partenerii externi despre sprijinul financiar necesar. „Statul Republica Moldova, de unul singur, nu are cum să acopere aceste costuri într-un timp restrâns”, a spus Maia Sandu.

Liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat săptămâna trecută că o întrevedere cu Maia Sandu „ar avea un efect pozitiv”, pe fondul „problemelor critice” din regiune. El a lansat apelul în timpul unor întâlniri cu ambasadorul Lituaniei în Moldova, Tadas Valionis, și cu o delegație a OSCE.

Krasnoselski a făcut aceste declarații în contextul crizei gazelor din regiunea transnistreană, care a fost soluționată în 16 octombrie. În legătură cu acest subiect, Maia Sandu a precizat că problema a fost una „tehnică, și nu definitivă”, adăugând că nu se știe cât timp Federația Rusă va continua livrarea de gaze pe malul stâng al Nistrului.

În completarea acestor declarații, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat anterior că reintegrarea regiunii separatiste ar costa Republica Moldova aproximativ jumătate de miliard de euro anual.