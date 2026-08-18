„Aveți o amendă”: Noua schemă prin care escrocii încearcă să lase moldovenii fără bani

Poliția avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de fraudă prin SMS. Mesajele false anunță presupuse amenzi pentru încălcări în trafic sau parcare neregulamentară și îi îndeamnă pe destinatari să acceseze linkuri care imită platforme oficiale, iar scopul escrocilor este să obțină date personale sau bancare.

„În ultimele zile, cetățenii primesc mesaje SMS false, prin care sunt informați, în mod fraudulos, despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație și amenzi pentru parcare neregulamentară.



Mesajele respective nu aparțin Poliției și urmăresc inducerea în eroare a cetățenilor, determinându-i să acceseze linkuri suspecte și, eventual, să furnizeze date personale sau bancare.



Un astfel de mesaj poate conține un număr de notificare, referințe la legislația Republicii Moldova și un link care imită o platformă oficială.



În context, îndemnăm cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu se lase intimidați de mesajele care invocă termene foarte scurte, penalități sau alte consecințe administrative.



În cazul în care ați accesat linkul și ați introdus date bancare, contactați imediat banca și solicitați blocarea cardului/efectuarea măsurilor de securizare necesare”, menționează Poliția.