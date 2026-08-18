Maia Sandu explică de ce Chișinăul nu ia măsuri mai dure împotriva lui Oleg Ozerov

Rusia nu poate fi oprită din încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova prin note de protest sau prin expulzarea ambasadorului rus. Aceasta este poziția președintei Maia Sandu, fiind întrebată dacă autoritățile de la Chișinău iau în calcul măsuri diplomatice mai dure după incidentele cu drone.

Șefa statului a spus că Republica Moldova poate transmite note de protest, poate rechema ambasadorul de la Moscova pentru consultări sau chiar poate recurge la expulzări, dar astfel de măsuri nu vor schimba, în opinia sa, politica Federației Ruse.

„Credeți că asta este o metodă care va opri Rusia din acțiunile sale? Nu cred. Da, asta se poate face. Dar credeți că de la asta Rusia nu o să mai încalce spațiul aerian? Eu nu cred asta”, a declarat Maia Sandu, la o emisiune la Radio Moldova.

Președinta a fost întrebată despre rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, după incidentul cu drona care a căzut și a explodat săptămâna trecută în apropiere de localitatea Crocmaz, raionul Ștefan-Vodă.

„Acestea sunt instrumentele diplomatice pe care le poate utiliza un stat și asta se întâmplă nu doar la noi în țară. Se întâmplă și în altă parte. Lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina, așa încât Rusia să nu mai poată continua acest război. Asta este ceea ce va funcționa, pentru că altfel am văzut în toți acești ani că Federației Ruse nu îi pasă de notele de protest și nu îi pasă de mesajele pe care le transmit toate țările care sunt afectate de agresiunea Rusiei”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu: Unele drone sunt trimise intenționat

În ceea ce privește dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova, Maia Sandu spune că unele ar putea ajunge accidental, în timp ce altele ar fi trimise intenționat.

„Judecând după traiectoria acestor drone putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare”, a afirmat președinta.

Ea a subliniat însă că, indiferent de motiv, orice dronă care intră în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un pericol pentru cetățeni.

În opinia Maiei Sandu, cea mai eficientă soluție pentru reducerea acestor riscuri este sprijinirea Ucrainei, astfel încât Rusia să nu mai poată continua războiul.

„Măsurile drastice sunt cele care pot opri războiul, care pot opri agresiunea. Și aceste măsuri țin de ajutorarea Ucrainei”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a mai spus că incidentele cu drone nu sunt o problemă doar pentru Republica Moldova. Astfel de cazuri au fost înregistrate și în România și Polonia, iar folosirea tot mai intensă a dronelor în războiul din Ucraina crește riscurile pentru populația civilă din întreaga regiune.

Astăzi a avut loc o nouă alertă în sudul R. Moldova, după ce o explozie s-a produs în apropiere de localitatea Talmaza, raionul Ștefan-Vodă. Poliția presupune că deflagrația ar fi fost provocată de impactul cu solul al unui aparat de zbor.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar originea aparatului urmează să fie stabilită. Zona a fost securizată, iar oamenii legii cercetează circumstanțele producerii exploziei.

Incidentul are loc la doar o zi după ce o dronă de luptă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat în România. Aparatul a fost doborât de aviația NATO, la scurt timp după trecerea frontierei. Săptămâna trecută, o dronă a explodat în apropiere de Crocmaz, tot în raionul Ștefan Vodă.