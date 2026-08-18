VIDEO: Atac pe scară largă asupra Moscovei! Haos şi incendii la periferia capitalei ruse

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone la scară largă care viza Moscova și regiunea înconjurătoare în noaptea de 18 august, au relatat canalele media rusești Telegram, citând relatări ale locuitorilor, notează The Kyiv Independent.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că cel puțin 187 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, peste 600 fiind lansate în regiune.

Incendii raportate

Canalul ucrainean de monitorizare Telegram, Exilenova Plus, a relatat că sistemele rusești de apărare aeriană au lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovsky Posad, la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să doboare dronele. Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

🇷🇺🇺🇦 Moscow’s skies are getting wild tonight.



All four of the city’s major airports just shut down as Ukrainian drones pour in.



Explosions are echoing across neighborhoods while Russian air defenses scramble to shoot them down, sometimes sending debris straight into residential… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2026

De asemenea, s-a observat un incendiu provenind de la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscova. În timp ce un al treilea incendiu a fost observat și la o casă din orașul Liubertși, imediat în afara granițelor orașului Moscova.

Haos la periferie

Imaginările de la locuitorii orașului Staraya Kupavna, la 23 de kilometri est de Moscova, arată cetățeni ruși alergând și mașini gonind pe stradă în timp ce se aud explozii.

Amploarea pagubelor cauzate nu a fost imediat clară.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat rapoartele sau afirmațiile făcute de oficialii ruși.

Atacurile raportate urmează unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone ale Ucrainei asupra regiunii Moscova din 16 august, care a deteriorat un depozit aparținând importantului retailer online rus Wildberries din regiunea Moscova.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, menționând că este cea mai mare instalație de acest tip a companiei, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

Atacurile asupra Moscovei au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimele luni din cauza dezvoltării dronelor ucrainene.

🚨 BREAKING



Russia has launched another major strike on Ukraine, marking a dramatic escalation.



Massive explosions and heavy military activity are being reported as Moscow intensifies pressure on Kyiv.



History is being written in Eastern Europe. pic.twitter.com/AdtunfJPRd — Russian Army (@RussianSpoof) August 18, 2026

Atacurile ucrainene

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a-și continua războiul.

Atacurile raportate urmează unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone ale Ucrainei asupra regiunii Moscova din 16 august, care a deteriorat un depozit aparținând importantului retailer online rus Wildberries din regiunea Moscova.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, menționând că este cea mai mare instalație de acest gen a companiei, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

Complete chaos in Moscow…

Stop war Putin! pic.twitter.com/WYHpxPYfqF — Kvist (@kvistp) August 18, 2026

Atacurile asupra Moscovei au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimele luni din cauza dezvoltării dronelor ucrainene.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.