Ceban, după incidentul din vacanță: Am fost internat într-un spital municipal!

Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu precizări după ce s-a accidentat în timpul vacanței și a fost spitalizat. Edilul spune că se află sub supravegherea medicilor și că „totul este bine”. „Nu am participat la nicio petrecere și nu am avut niciun fel de stări care mi se invocă intenționat, iar asta am mai demonstrat atunci când, la fel, se manipula pe acest subiect”, a menționat Ceban.

Ceban a menționat că, după revenirea în țară, a fost internat într-un spital municipal, iar ulterior, la recomandarea medicilor, a fost transferat într-o altă instituție medicală.

„Aflându-mă în spital, sunt sub supravegherea medicilor și totul este bine. Din prima zi, cum m-am întors, am fost internat într-un spital municipal, iar ieri am fost transferat într-un alt spital, la sfatul și indicația medicilor.

Sigur că citesc toate informațiile și mesajele apărute public și doar vreau să fac claritate, deși și eu sunt om, părinte, soț, care are o viață privată.

De obicei, împreună cu familia, planificăm concediul cu mult înainte, astfel încât să procurăm bilete accesibile. Nu era un secret pentru nimeni unde suntem.

Nu ne-am odihnit aici la niciun hotel. Practic, de fiecare dată optam pentru închirierea unui apartament, deoarece este mult mai ieftin, chiar și din punctul de vedere al meselor pe care le putem lua acasă.

Nu am participat la nicio petrecere și nu am avut niciun fel de stări care mi se invocă intenționat, iar asta am mai demonstrat atunci când, la fel, se manipula pe acest subiect.

Se manipulează cu locul și țara unde a avut loc incidentul, nu mai vorbesc despre cauze, ceea ce este un fals.

În toată această perioadă, nimic din procesul de muncă nu s-a oprit.

Sunt mereu în legătură cu colegii mei, în ședințe, la fel, citesc toate rapoartele și sunt implicat plenar în activitatea orașului.

Eu mulțumesc tuturor oamenilor pentru grija și mesajele transmise și vă dau asigurări că muncesc, chiar dacă sunt la distanță, și așa voi continua. Și doresc tuturor multă sănătate!”, a menționat edilul pe rețele.