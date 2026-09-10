Avionul lui Zelenski, „aproape lovit” de o dronă în Moldova? Precizările Guvernului

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski din Republica Moldova spre Oslo ar fi fost „aproape lovit” de o dronă în momentul decolării. Afirmația a fost făcută de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Guvernul de la Chișinău precizează că aeronava a decolat cu întârziere din cauza închiderii temporare a spațiului aerian moldovenesc.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă el”, a declarat premierul norvegian pentru postul public NRK.

Jonas Gahr Støre nu a precizat cât de aproape s-ar fi aflat drona de aeronava în care se afla liderul ucrainean.

Informațiile apărute în presa străină au fost comentate de Guvernul de la Chișinău. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici, a precizat că avionul lui Zelenski a decolat cu întârziere din cauza închiderii temporare a spațiului aerian al Republicii Moldova.

Măsura a fost luată după ce, marți, 8 septembrie, o dronă rusească a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării din direcția Ucrainei.

Incidentul a determinat autoritățile să restricționeze temporar spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova. Mai multe aeronave civile au fost afectate de această măsură.

Drona a traversat teritoriul Republicii Moldova, a intrat ulterior în spațiul aerian al României, după care a revenit în țara noastră. Aparatul de zbor s-a prăbușit ulterior în apropierea satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani. În urma incidentului nu au fost raportate victime.

Vladimir Zelenski a plecat marți seara din Republica Moldova spre Norvegia, unde miercuri, 9 septembrie, a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea.

La Oslo, Zelenski a avut și discuții cu oficialii norvegieni, inclusiv pe subiectul apărării aeriene a Ucrainei.