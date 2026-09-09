De la Odesa la frontiera R. Moldova în 6 minute. Cât de rapide sunt dronele rusești

O dronă rusească de tip Gheran-4, capabilă să atingă viteze de până la 450 km/h, ar putea parcurge distanța dintre Odesa și frontiera Republicii Moldova în aproximativ șase minute. Până la granița României, un astfel de aparat ar avea nevoie de circa 20 de minute. Estimările apar într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), realizată în contextul incursiunii unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova și României din 8 septembrie.

Potrivit experților ISW, viteza noilor drone rusești reduce semnificativ timpul de reacție al autorităților moldovene și al forțelor NATO. Interceptarea devine și mai dificilă în cazul în care aparatele nu sunt detectate și doborâte înainte de a traversa frontierele naționale, transmite newsmaker.md.

Analiștii precizează că nu dispun de suficiente informații pentru a stabili dacă drona care a pătruns pe 8 septembrie în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a deviat intenționat de la traseu. Totuși, ISW consideră că asemenea incidente pot fi în avantajul Kremlinului chiar și atunci când incursiunile sunt neintenționate.

Potrivit analizei, astfel de cazuri pot oferi informații despre capacitățile de apărare și timpul de reacție al statelor vecine Ucrainei și, în cazul țărilor NATO, pot pune presiune suplimentară asupra sistemelor de apărare.

„Aceste incidente determină NATO să-și concentreze atenția asupra propriei apărări, pun sub semnul întrebării garanția de apărare colectivă prevăzută de articolul 5 al Tratatului NATO și contribuie la încercările de a descuraja statele Alianței să sprijine Ucraina”, se arată în analiza ISW.

Pe 8 septembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, pe care l-a survolat timp de 17 minute, după care și-a continuat deplasarea spre România. Ulterior, aparatul a revenit în Republica Moldova și s-a prăbușit în nordul țării.

Potrivit calculelor ISW, drona s-a aflat, în total, aproape o oră în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României.

Un canal ucrainean specializat în analiza informațiilor din surse deschise a susținut că aparatul ar fi fost o dronă Gheran-4. ISW precizează că nu a putut confirma independent modelul, însă traseul și orele la care aparatul a fost detectat ar susține ipoteza că acesta era dotat cu motor cu reacție.

Pe 9 septembrie, Inspectoratul General al Poliției a confirmat că fragmentele dronei căzute în Republica Moldova prezintă caracteristici similare aparatelor de tip Gheran, fără a preciza modelul exact.

ISW a publicat și o hartă care prezintă incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și României în perioada 1 august–8 septembrie 2026.