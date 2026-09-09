Rusia justifică atacul de la Starokazacie prin transporturi de arme. Reacția MAE

Rusia a confirmat oficial că a atacat, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, punctul de trecere Starokazacie din regiunea Odesa, aflat în imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova. Moscova susține că infrastructura punctului ar fi fost utilizată pentru tranzitul și livrarea transporturilor militare occidentale destinate Forțelor Armate ale Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău respinge însă categoric aceste afirmații.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în timpul atacului, au fost folosite arme de înaltă precizie lansate de la sol și din aer, precum și drone de atac.

„Lovitura a permis perturbarea unuia dintre rutele logistice-cheie pentru aprovizionarea Ucraine cu tehnică și muniții”, susține Ministerul rus al Apărării.

Autoritățile de la Chișinău au respins acuzațiile Moscovei potrivit cărora prin punctul de trecere Tudora–Starokazacie ar fi fost transportate arme către Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că prin teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina, nici prin acest punct de frontieră și nici prin alte puncte de trecere.

„Este o afirmație falsă și lipsită de orice temei. Prin teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina”, precizează MAE.

Potrivit diplomației de la Chișinău, prin aceste puncte de frontieră circulă oameni, inclusiv familii, copii, mame și persoane în vârstă care se deplasează între Republica Moldova și Ucraina.

De asemenea, MAE condamnă atacul și califică drept „cinică și inacceptabilă” tentativa de a justifica moartea civililor prin acuzații privind presupuse transporturi de armament.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac și respinge categoric orice tentativă de a-l justifica prin falsuri și dezinformare”, se mai arată în reacția Ministerului de Externe.

Atacul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, între orele 23:35 și 00:05, în zona punctului de trecere Tudora–Starokazacie.

Potrivit Poliției de Frontieră, o dronă a lovit infrastructura punctului de trecere de pe teritoriul Ucrainei, iar alte două au căzut în apropiere. În urma atacului, activitatea punctului a fost suspendată temporar.

Doi civili, cetățeni ucraineni, și-au pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite. Printre răniți se află și un cetățean al Republicii Moldova, care a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea spre Chișinău.