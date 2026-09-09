Guvernul PAS respinge inițiativa privind crearea unei bănci de stat pentru investiții

Cabinetul de miniștri a respins inițiativa legislativă a parlamentarilor din Partidul Socialist de a înființa o bancă de stat pentru investiții și modernizare în Republica Moldova. Autorii propun ca capitalul autorizat al unei astfel de bănci să fie de 500 de milioane de lei și să fie deținut 100% de stat.

Dina Roșca, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, care a prezentat proiectul a menționat că autorii propun atragerea de capital suficient pentru o astfel de bancă cu ajutorul partenerilor externi ai Republicii Moldova.

„Inițiativa prevede că banca va putea sprijini financiar dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din țară, făcând resursele financiare mai accesibile acestora”, a menționat ea.

Potrivit secretarului de stat, Ministerul Finanțelor consideră o astfel de inițiativă prematură pentru Republica Moldova.

Înainte de a supune la vot propunerea ministerului, prim-ministrul Vasile Tofan a comentat emoționant inițiativa, afirmând că 500 de milioane de lei este doar începutul, deoarece o astfel de bancă ar avea nevoie de miliarde de lei.

„Știm cum funcționează băncile care acordă credite la un preț minim”, a remarcat el.

Șeful Guvernului a reamintit că Republica Moldova are o bancă de stat (referindu-se la Banca de Economii), și toată lumea își amintește cum s-a încheiat – statul pierzând 1 miliard de dolari, pe care îi returnează Băncii Naționale prin răscumpărarea de obligațiuni guvernamentale în valoare de peste 14 miliarde de lei pe parcursul a 25 de ani.

„Nu învățăm nici din experiența altora, nici din a noastră. Aceasta este cea mai proastă inițiativă pe care a primit-o Guvernul recent”, a subliniat Tofan.

Guvernul a respins și o a doua inițiativă a deputaților opoziției, care viza modificări la legea privind Banca Națională. Propunerea ar urma să modifice componența Consiliului de Supraveghere prin reducerea numărului de membri din afara BNM.

Ministerul Finanțelor a propus ca membrii Guvernului să voteze pentru respingerea acestei inițiative legislative.

„În consiliu, un Executiv nu poate controla un alt Executiv”, a menționat prim-ministrul, susținând propunerea Ministerului Finanțelor.