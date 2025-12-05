Avionul lui Zelenski, urmărit de patru drone militare înainte să aterizeze la Dublin

Patru drone militare neidentificate au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria avionului președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, în largul mării, lângă aeroportul din Dublin, luni seara târziu.

Aeronava prezidențială a aterizat, puțin înainte de ora prevăzută, cu doar câteva momente înainte de incident, care a avut loc în jurul orei locale 23:00.

Dronele au ajuns în locul unde se aștepta să treacă avionul lui Zelenski, exact în momentul în care aeronava trebuia să apară.

Dronele au orbitat apoi deasupra unei nave a marinei irlandeze care fusese trimisă în secret în Marea Irlandei pentru vizita lui Zelenski.

Surse au declarat pentru publicația irlandeză că dronele au decolat din nord-estul Dublinului, probabil din apropierea localității Howth, și au zburat timp de până la două ore. În prezent, sunt în derulare anchete pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată.

Nu se știe încă cine a lansat și controlat dronele sau unde se află acestea acum.

Dronele de tip militar sunt capabile să îndeplinească o gamă largă de funcții. În acest caz, faptul că dronele aveau luminile aprinse a determinat forțele de securitate să suspecteze că scopul era de a perturba sosirea zborului la Dublin.

Comisarul Garda (forța națională de poliție din Republica Irlanda) Justin Kelly a fost informat despre incident în primele ore ale dimineții de marți. De asemenea, miniștrii justiției și apărării din Irlanda au fost informați în orele care au urmat incidentului. Nu se știe dacă autoritățile irlandeze au informat echipa președintelui ucrainean.