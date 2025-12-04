Un jurnalist ucrainean a confruntat-o pe fiica lui Putin: Tatăl tău mi-a ucis fratele

Jurnalistul ucrainean Dmitro Sviatnenko a întâlnit-o neașteptat pe Elizaveta Krivonogih (cunoscută și ca Elizaveta Rudnova sau Luiza Rozova), 23 de ani, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, la Paris, după un vernisaj la galeria de artă unde aceasta lucrează.

Elizaveta Krivonogih a fost întrebată direct despre implicarea tatălui ei în conflictul din Ucraina și despre bombardamentele asupra Kievului. Ea a răspuns evaziv, spunând că nu este responsabilă pentru situație și nu poate ajuta.

Tânăra era însoțită de cel puțin un bărbat care o escorta ca un bodyguard profesionist. În timpul conversației, microfonul wireless al jurnalistului a încetat brusc să mai funcționeze, posibil din cauza unui sistem portabil de bruiaj.

„Cum poți trăi într-o Europă pe care o considerați plină de ură?”

„Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum poți trăi într-o Europă pe care o considerați plină de ură?”, i-a spus el. Femeia a răspuns că nu și-a dat acordul pentru a fi filmată.

Pe 1 noiembrie, Volodimir „Znaciar” Sviatnenko, fratele de 43 de ani al jurnalistului ucrainean, a murit ca urmare a unui atac rusesc. Bărbatul, care a luptat în Krinki, Kurahove, Marianka și Krasnohorivka, a fost printre primii operatori de drone optice.

Jurnalistul a replicat: „În acest moment, Kievul este fără electricitate. Și în același timp, sirenele de alarmă sună. Nici pentru asta nu ne-am dat acordul”.

„Ce am eu de-a face cu asta? Nu pot ajuta cu nimic”

Liza Krivonogih a fost întrebată dacă susține acțiunile tatălui ei, la care a răspuns: „Ce am eu de-a face cu asta?“ La rugămintea jurnalistului de a-l suna pe Putin și a-i cere să oprească bombardamentele asupra Kievului, ea a replicat ironic „sigur”.

Sviatnenko i-a propus, ironic, să zboare spre capitala Ucrainei „pentru a acționa ca apărare antiaeriană, mai bine decât orice Patriot”.

În final, Krivonogih a spus: „Din păcate, nu te pot ajuta în niciun fel. Îmi pare foarte rău. Cred că am vorbit suficient cu tine. Îmi pare rău că lucrurile au ajuns aici. Din păcate, nu sunt responsabilă pentru această situație. Mă bucur că ai avut curajul să vii și să vorbești cu mine, dar, din păcate, nu te pot ajuta în niciun fel. Îți doresc o seară plăcută. La revedere!”

Bodyguardul și bruiajul

Conform relatării jurnalistului ucrainean, femeia era însoțită de cel puțin un bărbat care o escorta „ca un bodyguard profesionist”.

În timpul conversației, microfonul wireless al jurnalistului a încetat brusc să mai funcționeze, Sviatnenko suspectând că ar fi putut fi cauzat de un sistem portabil de bruiaj.

Elizaveta „Liza” Krivonogih a fost identificată în 2020 de site-ul independent Proekt ca fiind fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin și a Svetlanei Krivonogih.

Fiica lui Vladimir Putin cu o fostă femeie de serviciu

Născută pe 3 martie 2003 în Sankt Petersburg sub numele Elizaveta Krivonogih, Liza este absolventă de arte și a fost identificată în 2020 de platforma de investigații „Proekt” ca fiind fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin. Certificatul său de naștere nu menționează numele tatălui, dar include patronimicul „Vladimirovna”.

Ea este fiica Svetlanei Krivonogih, o femeie de afaceri rusă aflată pe lista de sancțiuni din Marea Britanie. De la femeie de serviciu, Svetlana Krivonogih (50 de ani) a ajuns să controleze o avere de peste 80 de milioane de euro. Printre altele, deține acțiuni la banca Rossiya din Sankt Petersburg.

Banca deține o participație la gigantul său media NMG și este activă în Crimeea ocupată – motiv pentru care guvernul britanic a inițiat impunerea de sancțiuni împotriva lui Krivonogih. Liza lucrează într-o galerie de artă din Paris care expune opere cu tematică antirăzboi. Informația a fost dezvăluită de scriitoarea Nastua Rodionova într-o postare pe Facebook, conform Meduza.