Cum se apără Ursula von der Leyen în scandalul de fraudă care zguduie Bruxelles-ul

Ursula von der Leyen se distanțează de acuzațiile de corupție care afectează serviciul diplomatic al UE. Oficialii Comisiei Europene adăugând că nu este o speță care să o privească pe șefa lor.

Ursula von der Leyen și angajații Comisiei Europene se apără în fața scandalului de fraudă care zguduie Bruxelles-ul și în care sunt implicați mai mulți oficiali de top ai UE.

După ce autoritățile belgiene au efectuat marți percheziții în zori și i-au reținut pe fostul diplomat de rang înalt al UE, Federica Mogherini, și pe fostul secretar general al Serviciului European de Acțiune Externă, Stefano Sannino, oficialii Comisiei au respins acuzațiile ca fiind o problemă a SEAE, menționând că, deși Sannino a preluat o funcție de conducere în cadrul Comisiei la începutul acestui an, ancheta se referă la funcția sa anterioară.

„Nu Comisia se distanțează (n.r. de scandal), ci o altă instituție este anchetată”, a declarat un oficial al UE.

Ursula von der Leyen și Comisia se delimitează de scandal

Trei funcționari ai Comisiei au susținut cu tărie că ancheta lansată marți – privind acuzațiile că SEAE a atribuit în mod fraudulos o licitație pentru gestionarea unei academii de formare a viitorilor diplomați ai UE Colegiului Europei din Bruges – nu are nicio legătură cu von der Leyen, având în vedere că serviciul diplomatic este o instituție separată de Comisie.

Un funcționar al UE a calificat atacurile la adresa șefului Comisiei ca fiind nedrepte și nechibzuite, venind într-un moment delicat în care von der Leyen încearcă să obțină sprijin pentru Ucraina înaintea summitului crucial al liderilor UE din decembrie.

Evenimentele au loc pe fondul tensiunilor dintre von der Leyen și actualul șef al SEAE, Kaja Kallas.

Kallas, care nu era în funcție la momentul producerii faptelor anchetate, a încercat, de asemenea, să se distanțeze de anchetă. Miercuri, fostul prim-ministru estonian a încercat să sublinieze faptul că a depus eforturi pentru a curăța SEAE de la numirea sa în funcția de înalt reprezentant al UE în decembrie 2024.

Într-o scrisoare adresată personalului SEAE, la care a avut acces Politico, înaltul diplomat al UE a scris că a considerat acuzațiile împotriva lui Mogherini și Sannino „profund șocante”, dar că acestea erau anterioare perioadei sale la SEAE. În lunile care au urmat, echipa sa a lansat reforme interne, inclusiv instituirea unei „strategii antifraudă” și consolidarea cooperării cu agenția antifraudă a UE, OLAF, și cu EPPO, a afirmat ea.

Evenimentele de marți ar putea agrava și tensiunile dintre politicienii UE și autoritățile belgiene. Doi oficiali au pus la îndoială calitatea sistemului judiciar belgian, menționând că autoritățile au organizat conferințe de presă spectaculoase și au reținut suspecți, dar apoi nu au reușit să avanseze în anchetarea scandalului „Qatargate” din 2022 și a anchetei din acest an privind activitățile de lobby ale gigantului tehnologic chinez Huawei.