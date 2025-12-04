Armata poloneză se alătură grupului restrâns cu acces la comunicațiile militare prin satelit ale SUA

Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, și ambasadorul american la Varșovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicații prin satelit de bandă largă Wideband Global SATCOM (WGS), administrat de SUA, scrie agenția de presă EFE.

Prin acest acord, Polonia devine a șasea țară europeană cu acces prioritar la sistemul satelitar american care, potrivit lui Tomczyk, va oferi „acces global, sigur și rezistent la interferențe pentru comunicațiile sale militare”.

WGS include o constelație de 12 sateliți pe orbită geostaționară cu acoperire globală, capabilă să furnizeze imagini în timp real și de foarte bună calitate, indiferent de condițiile meteorologice și de ora din zi, notează Agerpres.

În prezent, a subliniat Tomczyk, comunicațiile prin satelit sunt „indispensabile pentru gestionarea câmpului de luptă în scenariile contemporane”, iar performanțele acestora vor fi deosebit de necesare pentru operarea atât a dronelor avansate, cât și a avioanelor de vânătoare F-35, din care Polonia a achiziționat 32 de exemplare și care sunt considerate unele dintre cele mai sofisticate aparate de luptă din lume.

De câteva zile, Polonia s-a alăturat unui grup restrâns de țări care dispun de propriile mijloace de observare și de supraveghere prin satelit odată cu lansarea MikroSAR, care integrează un radar cu apertură sintetică (Synthetic Aperture Radar/SAR) care, spre deosebire de dispozitivele optice, funcționează cu microunde, ceea ce îi permite să obțină imagini fără a avea nevoie de lumina soarelui.

Recent, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat că țara sa „va face istorie” prin faptul că va dispune în curând de „capacități satelitare suverane” care vor plasa Polonia în „grupul de elită al statelor care dispun de proprii ochi în spațiu”.