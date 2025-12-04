ONU cere Rusiei să returneze copiii ucraineni deportați

Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție prin care solicită returnarea imediată, sigură și necondiționată a tuturor copiilor ucraineni transferați forțat sau deportați în Federația Rusă.

Rezoluția a fost adoptată cu 91 de voturi pentru, 12 împotrivă și 57 de abțineri. Rusia s-a numărat printre statele care au respins măsura. Totodată, ONU a cerut Rusiei să înceteze imediat orice practică de transfer forțat, deportare, separare de familii sau tutori legali, modificare a statutului personal – inclusiv prin cetățenie, adopție sau plasare în familii adoptive – și orice formă de îndoctrinare a copiilor ucraineni.

Anterior, Ucraina a acuzat Rusia că a răpit cel puțin 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului, în februarie 2022. Potrivit viceministrei de Externe a Ucrainei, Mariana Betsa, peste 1.850 dintre acești copii au fost deja găsiți și returnați.

Votul din Adunarea Generală a ONU a avut loc în contextul în care Statele Unite – care au votat în favoarea rezoluției – încearcă să convingă atât Rusia, cât și Ucraina să accepte planul său de a pune capăt războiului.